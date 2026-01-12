Chwile grozy w Zakopanem. Skoczek poczuł uderzenie, doszło do interwencji

Niedzielna rywalizacja na Wielkiej Krokwi mogła się podobać. Pomimo padającego śniegu nie zabrakło dalekich lotów oraz niespodzianek. Na 27. lokacie uplasował się dopiero Domen Prevc. Ponadto sporo radości amerykańskim kibicom sprawił choćby Kevin Bickner. Reprezentant USA znalazł się w pierwszej dziesiątce. Publiczności mogła podobać się zwłaszcza druga próba, w której lądował na 139 metrze. Więcej niż jeden raz w głównym konkursie na belce startowej zasiadł również jego rodak, Jason Colby.

On akurat organizatorom ma sporo do zarzucenia, ponieważ stał się bohaterem niebezpiecznych scen. Nastolatek uderzył w jedną z dmuchaw. Z tego powodu nie poleciał daleko, ale uzyskał zgodę od sędziów na powtórkę skoku. Zestresowany zawodnik także sobie w niej nie poradził, notując 118,5 metra. Po przerwie jedyne co mu pozostało, to wspieranie Kevina Bicknera na trybunach.

Jason Colby musiał powtarzać skok. Pechowy wieczór Amerykanina

Po konkursie sportowiec pochodzący z Ameryki Północnej nie emanował dobrym humorem. Szczegóły mało przyjemnego zdarzenia zdradził redakcji "skijumping.pl". "Po zapaleniu zielonego światła jedna z osób, która była odpowiedzialna za oczyszczanie torów, nie odsunęła w porę swojego sprzętu. Uderzyłem w dmuchawę w momencie przejścia" - wytłumaczył. "Nie chcę mówić, co myślę o tej sytuacji, ale żałuję, że nie ogarnięto tego nieco lepiej" - dodał od razu, ewidentnie zawiedziony niedzielnymi wydarzeniami.

Pomimo przykrych chwil, reprezentant USA znalazł trochę pozytywów. "Lubię tę skocznię. Miałem świetny skok kwalifikacyjny i niezłe próby w rywalizacji duetów" - przyznał wprost o Wielkiej Krokwi. A najważniejsze dla niego dopiero nadejdzie. Mamy na myśli lutowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Wielka Krokiew Damian Klamka East News

Pełne trybuny na Wielkiej Krokwi w czasie konkursu duetów Grzegorz Momot PAP

Wielka Krokiew w Zakopanem Grzegorz Momot PAP