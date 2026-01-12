Chwile grozy w Zakopanem. Skoczek poczuł uderzenie, doszło do interwencji
Sporą ulgę poczuli polscy kibice, którzy w weekend wybrali się do Zakopanego. Pomimo niepokojących prognoz, niedzielny konkurs odbył się bez większych przeszkód. Podczas niego pożegnano Kamila Stocha, a Kacper Tomasiak otarł się o TOP 10. Nie każdy jednak miał powody do świętowania. Mało przyjemne chwile na skoczni przeżył Jason Colby. Amerykanin aż dwukrotnie skakał podczas pierwszej serii zmagań. Wyjątkowo pozwolili na to sędziowie z powodu groźnego incydentu.
Niedzielna rywalizacja na Wielkiej Krokwi mogła się podobać. Pomimo padającego śniegu nie zabrakło dalekich lotów oraz niespodzianek. Na 27. lokacie uplasował się dopiero Domen Prevc. Ponadto sporo radości amerykańskim kibicom sprawił choćby Kevin Bickner. Reprezentant USA znalazł się w pierwszej dziesiątce. Publiczności mogła podobać się zwłaszcza druga próba, w której lądował na 139 metrze. Więcej niż jeden raz w głównym konkursie na belce startowej zasiadł również jego rodak, Jason Colby.
On akurat organizatorom ma sporo do zarzucenia, ponieważ stał się bohaterem niebezpiecznych scen. Nastolatek uderzył w jedną z dmuchaw. Z tego powodu nie poleciał daleko, ale uzyskał zgodę od sędziów na powtórkę skoku. Zestresowany zawodnik także sobie w niej nie poradził, notując 118,5 metra. Po przerwie jedyne co mu pozostało, to wspieranie Kevina Bicknera na trybunach.
Jason Colby musiał powtarzać skok. Pechowy wieczór Amerykanina
Po konkursie sportowiec pochodzący z Ameryki Północnej nie emanował dobrym humorem. Szczegóły mało przyjemnego zdarzenia zdradził redakcji "skijumping.pl". "Po zapaleniu zielonego światła jedna z osób, która była odpowiedzialna za oczyszczanie torów, nie odsunęła w porę swojego sprzętu. Uderzyłem w dmuchawę w momencie przejścia" - wytłumaczył. "Nie chcę mówić, co myślę o tej sytuacji, ale żałuję, że nie ogarnięto tego nieco lepiej" - dodał od razu, ewidentnie zawiedziony niedzielnymi wydarzeniami.
Pomimo przykrych chwil, reprezentant USA znalazł trochę pozytywów. "Lubię tę skocznię. Miałem świetny skok kwalifikacyjny i niezłe próby w rywalizacji duetów" - przyznał wprost o Wielkiej Krokwi. A najważniejsze dla niego dopiero nadejdzie. Mamy na myśli lutowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.