Chwile grozy w Zakopanem. Skoczek poczuł uderzenie, doszło do interwencji

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Sporą ulgę poczuli polscy kibice, którzy w weekend wybrali się do Zakopanego. Pomimo niepokojących prognoz, niedzielny konkurs odbył się bez większych przeszkód. Podczas niego pożegnano Kamila Stocha, a Kacper Tomasiak otarł się o TOP 10. Nie każdy jednak miał powody do świętowania. Mało przyjemne chwile na skoczni przeżył Jason Colby. Amerykanin aż dwukrotnie skakał podczas pierwszej serii zmagań. Wyjątkowo pozwolili na to sędziowie z powodu groźnego incydentu.

Zawodnik w stroju narciarskim i w pomarańczowym kasku z amerykańską flagą na okularach stoi skoncentrowany z nartami biegowymi marki Fischer, w tle zimowy krajobraz i okrągłe wstawienie pokazujące grupę ludzi na torze śnieżnym.
Jason Colby tuż przed uderzeniem w dmuchawęNurPhoto / Contributor / screen TVP SportGetty Images

Niedzielna rywalizacja na Wielkiej Krokwi mogła się podobać. Pomimo padającego śniegu nie zabrakło dalekich lotów oraz niespodzianek. Na 27. lokacie uplasował się dopiero Domen Prevc. Ponadto sporo radości amerykańskim kibicom sprawił choćby Kevin Bickner. Reprezentant USA znalazł się w pierwszej dziesiątce. Publiczności mogła podobać się zwłaszcza druga próba, w której lądował na 139 metrze. Więcej niż jeden raz w głównym konkursie na belce startowej zasiadł również jego rodak, Jason Colby.

On akurat organizatorom ma sporo do zarzucenia, ponieważ stał się bohaterem niebezpiecznych scen. Nastolatek uderzył w jedną z dmuchaw. Z tego powodu nie poleciał daleko, ale uzyskał zgodę od sędziów na powtórkę skoku. Zestresowany zawodnik także sobie w niej nie poradził, notując 118,5 metra. Po przerwie jedyne co mu pozostało, to wspieranie Kevina Bicknera na trybunach.

Jason Colby musiał powtarzać skok. Pechowy wieczór Amerykanina

Po konkursie sportowiec pochodzący z Ameryki Północnej nie emanował dobrym humorem. Szczegóły mało przyjemnego zdarzenia zdradził redakcji "skijumping.pl". "Po zapaleniu zielonego światła jedna z osób, która była odpowiedzialna za oczyszczanie torów, nie odsunęła w porę swojego sprzętu. Uderzyłem w dmuchawę w momencie przejścia" - wytłumaczył. "Nie chcę mówić, co myślę o tej sytuacji, ale żałuję, że nie ogarnięto tego nieco lepiej" - dodał od razu, ewidentnie zawiedziony niedzielnymi wydarzeniami.

Pomimo przykrych chwil, reprezentant USA znalazł trochę pozytywów. "Lubię tę skocznię. Miałem świetny skok kwalifikacyjny i niezłe próby w rywalizacji duetów" - przyznał wprost o Wielkiej Krokwi. A najważniejsze dla niego dopiero nadejdzie. Mamy na myśli lutowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Skocznia narciarska otoczona trybunami z widownią, śnieg na zeskoku oraz wokół niego, w tle las i elementy infrastruktury sportowej, barwne banery sponsorów.
Wielka KrokiewDamian KlamkaEast News
Oświetlona nocą skocznia narciarska otoczona tłumami kibiców z flagami i trybunami, zaśnieżony teren przygotowany do zawodów skoków narciarskich, atmosfera sportowego święta.
Pełne trybuny na Wielkiej Krokwi w czasie konkursu duetówGrzegorz MomotPAP
Dwie ratraki przygotowujące skocznię narciarską w zimowym krajobrazie, otoczoną świerkami oraz trybunami po bokach stoku. Śnieg pokrywa całą infrastrukturę sportową i drzewa, dodając zimowej atmosfery.
Wielka Krokiew w ZakopanemGrzegorz MomotPAP

