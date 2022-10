Chwile grozy w obozie polskich skoczków. To mogło się źle skończyć

Podobnie jak w poprzednich latach w Wiśle zorganizowane zostaną zawody inauguracyjne Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepsi zawodnicy z całego świata będą jednak rywalizować na igelicie. Jest to z pewnością nowe wyzwanie dla sportowców, którzy dotychczas zimą oddawali próby na śniegu.

Reprezentanci Polski postanowili wykorzystać swoją przewagę nad rywalami i przyjechali do Wisły, by potrenować na obiekcie im. Adama Małysza. Formę w ostatnich dniach szlifował tam m.in. Dawid Kubacki. Wydawać by się mogło, że tak doświadczony zawodnik do skoku przygotowuje się już automatycznie, pamiętając o każdym małym detalu. Nic bardziej mylnego.

Podopieczny Thomasa Thurnbichlera pochwalił się w mediach społecznościowych nagraniem z treningu. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że jest to zwyczajny treningowy skok. Dopiero po przeczytaniu opisu i przyjrzeniu się filmikowi można jednak dostrzec, że Kubacki zapomniał o... zapięciu wiązań przed oddaniem skoku.

Czy masz czasem wrażenie, że zapomniałeś o czymś ważnym? napisał z rozbawieniem Polak.

Na reakcję innych skoczków nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem 32-latka komentarze z zaskoczonymi, a zarazem rozbawionymi emotikonami zostawili m.in. Gregor Schlierenzauer, Eetu Nousiainen i Magdalena Pałasz. Przerażenia nie kryła też żona Kamila Stocha, Ewa.

