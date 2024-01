Chwile grozy Pawła Wąska. Nasz skoczek opowiedział o akcji ratunkowej

Paweł Wąsek dobrze spisywał się w piątkowych treningach, a potem udanie rozpoczął rywalizację w mistrzostwach świata w lotach . Pewnie zakwalifikował się do "30" i mógł spokojnie przystępować do kolejnych prób.

Paweł Wąsek ratował się przed upadkiem. "Było trochę nerwów"

Z pewnością nie była to łatwa sytuacja dla 24-latka, który miewa problemy wtedy, kiedy są wietrze warunki. Swego czasu odmówił skakania w Planicy. Odważnie wówczas przyznał, że nie jest jeszcze na to gotowy. Strach przełamał ubiegłej zimy, choć przyszło mu to z dużym trudem.

Było trochę nerwów w powietrzu. Z tego, co rozmawiałem z trenerem, to zbyt szeroko rozłożyłem narty za progiem i zaczęło mnie trochę rotować. Do tego pojawił się delikatny podmuch i straciłem stabilizację. Takie sytuacje też trzeba ćwiczyć

Do sytuacji naszego zawodnika odniósł się także trener Thomas Thurnbichler: - Nie bałem się o Pawła, bo on potrafi kontrolować takie sytuacje. Umie świadomie atakować w skokach. To jest dla niego bardzo ważne i to jest jego przyszłość. Każdy lot jest dla niego na wagę ogromnego doświadczenia. Nabiera coraz większej pewności siebie w lotach. Nawet w takich sytuacjach.