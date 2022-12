Chwile grozy na skoczniach. Po tych upadkach kibice wstrzymywali oddech

Daniel Andre Tande, upadek w Planicy

Wciąż żywy w pamięci kibiców skoków jest upadek w Planicy, z konkursu Pucharu Świata kończącego sezon 2020/2021, którego doświadczył reprezentant Norwegii, Daniel Andre Tande. Doszło do tego podczas serii próbnej przed jednym z konkursów indywidualnych. 28-latek po wyjściu z progu dostał podmuch wiatru, w wyniku którego mocno runął na zeskok. Stan skoczka był na tyle poważny, że służby medyczne przetransportowały go do szpitala helikopterem.