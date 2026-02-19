Chwile grozy na skoczni, to mogło skończyć się fatalnie. Wszystko się nagrało

Rywalizacja kombinatorów norweskich w ramach zimowych igrzysk olimpijskich 2026 została podzielona na trzy konkurencje - zawody na skoczni normalnej łączone z biegiem na 10 km, zawody na skoczni dużej łączone z biegiem na 10 km oraz debiutującą "drużynówkę", w ramach której sportowcy znów zjawili się na dużym obiekcie, a do tego otrzymali zadanie przemierzenia dystansu 2 x 7,5 km.

W tym ostatnim przypadku walkę o medale zaplanowano na 19 lutego - i trzeba przyznać, że w pewnej chwili doszło do naprawdę niepokojącego incydentu, który w najgorszym wariancie mógł skończyć się poważnym urazem jednego z uczestników współzawodnictwa.

Zimowe igrzyska olimpijskie: Poważne niedopatrzenie na skoczni. Zawodnik uderzył w... dmuchawę

Wszystko zdarzyło się podczas serii konkursowej w Predazzo, kiedy to z belki ruszył reprezentant USA Ben Loomis. Niestety podczas zjazdu... zahaczył on o dmuchawę do śniegu, której nie cofnął w porę członek obsługi:

Co ważne Loomis zdołał kontynuować swoją próbę i ostatecznie wylądował na 116. metrze, zajmując ostatecznie z Niklasem Malacinskim siódmą lokatę na 14 ekip (najlepsi byli Niemcy Rydzek i Geiger, Polacy Jarząbek i Krzempek znaleźli się na 13. pozycji).

"Gdyby mnie trafiło w twarz...". Kombinator wprost o niebezpiecznej sytuacji na igrzyskach

"Kiedy mnie puszczono, zastanawiałem się, czy on zdoła się jeszcze ruszyć. Nie bolało mnie to, został mi jedynie odcisk na moim kombinezonie. Na szczęście trafiło mnie to tylko w ramię. Gdyby trafiło mnie w twarz, historia potoczyłaby się zupełnie inaczej" - stwierdził Ben Loomis, cytowany przez "Bild". Jego trener, Emil Wilhelmsen, uznał zaś całe zdarzenie za "irytujące".

"To był ekstremalny dzień. Załoga wykonała znakomitą pracę. Bardzo szkoda, że doszło do incydentu z Loomisem. Na szczęście nic bardzo złego się nie stało, ale coś takiego nie powinno mieć miejsca. Osoba zaangażowana w zdarzenie przeprosiła jury, a FIS przeprosił kadrę Stanów Zjednoczonych" - powiedział Lasse Ottesen, dyrektor międzynarodowej federacji ds. kombinacji norweskiej.

Obiekt w Predazzo gościł w ten czwartek po raz ostatni zmagania o najwyższe laury w ramach ZIO 2026. Zakończenie imprezy, której formalnymi gospodarzami są Mediolan oraz i Cortina d'Ampezzo, nastąpi w niedzielę 22 lutego.

Skocznie w Predazzo Luca Bruno East News

Skocznie narciarskie w Predazzo zostały przebudowane specjalnie na ZIO 2026 Luca Bruno East News

Predazzo Koji ITO AFP

