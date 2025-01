Chwila zadumy w Zakopanem. To będzie hołd dla zmarłego prezesa PKOl

- Szykujemy kilka niespodzianek dla kibiców. To słowo kojarzy się pozytywnie. Tym razem będzie to chwila zadumy. Chcemy, by zobaczył to z góry Ś.P. Andrzej Kraśnicki, były prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To będzie minuta ciszy, ale też specjalnie dedykowany utwór. W tym całym szaleństwie i zabawie, będzie też czas na oddanie hołdu - powiedział Sieczko w rozmowie z Interia Sport.