Rafał Kot chwali Polaków. Jasna diagnoza sytuacji

W sobotę odbyły się kolejne w tym sezonie zmagania drużynowe, do których kibice ponownie podchodzili bez większych nadziei na sukces. W końcu Polacy w tym sezonie nie prezentują poziomu, który uprawniałby nas do walki o podium. Konkurs w Lahti jedynie to potwierdził, choć dał też dużo dobrych odczuć. Biało-Czerwoni do trzecich Niemców stracili niecałe 40 punktów i czwarte miejsce było dla nas najlepszym w sezonie. Nawet lepszy pierwszy skok Macieja Kota tej sytuacji by nie zmienił, a jedynie zmniejszył różnicę do około 20 oczek.