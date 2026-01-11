W skrócie Dawid Kubacki powrócił na podium Pucharu Świata po trudnym okresie w życiu i karierze.

Powrót do skoków poprzedziły poważne problemy rodzinne oraz długi kryzys sportowy.

Decyzja trenera o wystawieniu Kubackiego spotkała się z krytyką, ale została obroniona wynikiem.

To był czas, kiedy Dawid Kubacki był w niesamowitym gazie. Znajdował się w najlepszym momencie swojej kariery i walczył o Kryształową Kulę, ale nagle musiał się wycofać. Wszystko przez chorobę żony. Mało kto z nas zdawał sobie wówczas sprawę, w jakiej trudnej sytuacji był nasz skoczek.

Jego żona Marta walczyła o życie. Lekarze wygrali tę walkę. To był czas, kiedy cały sportowy świat współczuł Kubackiemu. Wszyscy trzymaliśmy kciuki za to, by ta historia miała szczęśliwy koniec. Sport był w tej chwili na ostatnim miejscu.

Dawid Kubacki walczy już kolejny sezon z kryzysem, a jednak stanął na podium. Wciąż marzy o igrzyskach

Kariera Kubackiego zawisła wówczas na włosku. Wcale nie było pewne, że wróci do skoków. Ostatecznie to mu się udało. Od tego momentu walczy jednak z dużym kryzysem. To podium w Zakopanem jest dla niego nagrodą za tę walkę. Nieustępliwą.

To podium na pewno dodaje pewności siebie i buduje wiarę w swoje umiejętności. Mimo tego, że skoki nie były super i wiem, czego im brakowało, to wystarczyło do tego, by być na podium. To potrafi człowieka uspokoić w tym, co robi

Naszemu skoczkowi powrotu na podium pogratulował Słoweniec Anze Lanisek. To on wniósł kartonowego Kubackiego na podium w Planicy, gdy cały skokowy świat ściskał kciuki za to, by jego sytuacja życiowa wróciła do normy. Lanisek serdecznie wyściskał się też z trenerem Maciejem Maciusiakiem. To były naprawdę piękne chwile w Zakopane.

Kubacki zapytany o walkę o igrzyska w polskiej kadrze, odparł: - Jedyne, co mogę zrobić, to pokazać swoje umiejętności na skoczni. Nie mamy oktagonów, by w nich walczyć o to miejsce. Każdy z nas robi swoje. Wiem, jak wygląda sytuacja. Wcale nie jest oczywiste, że pojadę, choć stanąłem na podium. Nikt mnie nie zabierze na igrzyska za piękne oczy. Na pewno będę robił swoje, by dać trenerom pretekst do tego, żeby mnie tam zabrali.

Kubacki w składzie, to wywołało emocje. Decyzja się obroniła, a skoczek odpowiedział krytykom

Wystawienie Kubackiego do składu w konkursie duetów wywołało niemałe emocje. Kibice w większości przypadków krytykowali decyzję trenera Maciusiaka. Ta się jednak obroniła miejscem na podium. Nikt z nas nie znał dokładnych kryteriów wyboru, bo jeśli miały decydować tylko kwalifikacje, to powinien skakać Maciej Kot, a jeśli trening i kwalifikacje, to najlepszy był Kubacki. Trener Maciusiak wyjaśnił jednak sytuację i przyznał, że decydowały dwa sobotnie skoki. Sam Kubacki też odpowiedział krytykom.

- Jest podium, ale nie ukrywam, że chciałbym je potwierdzić lepszymi skokami. Wiedziałem, jak skakałem na piątkowym treningu i w sobotę. Miałem jasne zadanie. Doskonale wiedziałem, co mam robić. I starałem się nic nie ulepszać. I pod tym względem było w porządku. Niestety wszystkie trzy skoki w sobotę były spóźnione, ale to wystarczyło do podium - powiedział Kubacki.

"Kacper zrobił lwią część roboty. Fajnie, ze go mamy"

A co pomyślał sobie po ostatnim skoku Kacpra Tomasiaka w konkursie?

Pomyślałem sobie, że fajnie, że go mamy. To on zrobił lwią część roboty, ale potem też się śmiałem, że jak bardziej biłbym po "garbie", to nic by z tego nie było. Przyłożyłem zatem też małą cegiełkę do podium. Teraz tę dobrą pozytywną energię chcę zabrać ze sobą do hotelu i w niedzielę będę pracował dalej

Z Zakopanego - Tomasz Kalemba, Interia Sport

