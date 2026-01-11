Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cały kraj płakał z Dawidem Kubackim, teraz wrócił na podium. Na przekór krytykom

Tomasz Kalemba

- Skoki narciarskie to jest sport przewrotny i nie wiem, czy jest ktoś, kto ten sport rozumie - mówił Dawid Kubacki, który w tym sezonie zimowym ani przez moment nie pokazał tego, że może stanąć na podium. Trzy tygodnie temu wypadł z Pucharu Świata, a potem awaryjnie został dowołany na Turniej Czterech Skoczni, w którym nie pokazał niczego wielkiego, a teraz stanął na podium Pucharu Świata. Po raz pierwszy od 16 marca 2023 roku.

Dwóch skoczków narciarskich ubranych w czerwone kombinezony i czapki zimowe rozmawia ze sobą na skoczni. Jeden z nich trzyma narty, w tle widać elementy infrastruktury sportowej oraz innych uczestników zawodów.
Dawid Kubacki i Kacper Tomasiak (po lewej)Grzegorz MomotPAP

  • Dawid Kubacki powrócił na podium Pucharu Świata po trudnym okresie w życiu i karierze.
  • Powrót do skoków poprzedziły poważne problemy rodzinne oraz długi kryzys sportowy.
  • Decyzja trenera o wystawieniu Kubackiego spotkała się z krytyką, ale została obroniona wynikiem.
To był czas, kiedy Dawid Kubacki był w niesamowitym gazie. Znajdował się w najlepszym momencie swojej kariery i walczył o Kryształową Kulę, ale nagle musiał się wycofać. Wszystko przez chorobę żony. Mało kto z nas zdawał sobie wówczas sprawę, w jakiej trudnej sytuacji był nasz skoczek.

Jego żona Marta walczyła o życie. Lekarze wygrali tę walkę. To był czas, kiedy cały sportowy świat współczuł Kubackiemu. Wszyscy trzymaliśmy kciuki za to, by ta historia miała szczęśliwy koniec. Sport był w tej chwili na ostatnim miejscu.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Dawid Kubacki walczy już kolejny sezon z kryzysem, a jednak stanął na podium. Wciąż marzy o igrzyskach

Kariera Kubackiego zawisła wówczas na włosku. Wcale nie było pewne, że wróci do skoków. Ostatecznie to mu się udało. Od tego momentu walczy jednak z dużym kryzysem. To podium w Zakopanem jest dla niego nagrodą za tę walkę. Nieustępliwą.

To podium na pewno dodaje pewności siebie i buduje wiarę w swoje umiejętności. Mimo tego, że skoki nie były super i wiem, czego im brakowało, to wystarczyło do tego, by być na podium. To potrafi człowieka uspokoić w tym, co robi 
mówił Kubacki.

Naszemu skoczkowi powrotu na podium pogratulował Słoweniec Anze Lanisek. To on wniósł kartonowego Kubackiego na podium w Planicy, gdy cały skokowy świat ściskał kciuki za to, by jego sytuacja życiowa wróciła do normy. Lanisek serdecznie wyściskał się też z trenerem Maciejem Maciusiakiem. To były naprawdę piękne chwile w Zakopane.

Kubacki zapytany o walkę o igrzyska w polskiej kadrze, odparł: - Jedyne, co mogę zrobić, to pokazać swoje umiejętności na skoczni. Nie mamy oktagonów, by w nich walczyć o to miejsce. Każdy z nas robi swoje. Wiem, jak wygląda sytuacja. Wcale nie jest oczywiste, że pojadę, choć stanąłem na podium. Nikt mnie nie zabierze na igrzyska za piękne oczy. Na pewno będę robił swoje, by dać trenerom pretekst do tego, żeby mnie tam zabrali.

Maciej Maciusiak
Maciej Maciusiak zdradza kulisy decyzji, która dała podium. "Była trudna, ale sprawiedliwa"

Tomasz Kalemba
    Kubacki w składzie, to wywołało emocje. Decyzja się obroniła, a skoczek odpowiedział krytykom

    Wystawienie Kubackiego do składu w konkursie duetów wywołało niemałe emocje. Kibice w większości przypadków krytykowali decyzję trenera Maciusiaka. Ta się jednak obroniła miejscem na podium. Nikt z nas nie znał dokładnych kryteriów wyboru, bo jeśli miały decydować tylko kwalifikacje, to powinien skakać Maciej Kot, a jeśli trening i kwalifikacje, to najlepszy był Kubacki. Trener Maciusiak wyjaśnił jednak sytuację i przyznał, że decydowały dwa sobotnie skoki. Sam Kubacki też odpowiedział krytykom.

    - Jest podium, ale nie ukrywam, że chciałbym je potwierdzić lepszymi skokami. Wiedziałem, jak skakałem na piątkowym treningu i w sobotę. Miałem jasne zadanie. Doskonale wiedziałem, co mam robić. I starałem się nic nie ulepszać. I pod tym względem było w porządku. Niestety wszystkie trzy skoki w sobotę były spóźnione, ale to wystarczyło do podium - powiedział Kubacki.

    "Kacper zrobił lwią część roboty. Fajnie, ze go mamy"

    A co pomyślał sobie po ostatnim skoku Kacpra Tomasiaka w konkursie?

    Pomyślałem sobie, że fajnie, że go mamy. To on zrobił lwią część roboty, ale potem też się śmiałem, że jak bardziej biłbym po "garbie", to nic by z tego nie było. Przyłożyłem zatem też małą cegiełkę do podium. Teraz tę dobrą pozytywną energię chcę zabrać ze sobą do hotelu i w niedzielę będę pracował dalej
    zakończył.

    Z Zakopanego - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Kamil Stoch
    Kamil Stoch przełknął gorzką pigułkę. Nasz mistrz szczery do bólu

    Tomasz Kalemba
    Szybujący skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie i kasku, w tle widoczne rozmyte flagi oraz transparenty kibiców, wyraźnie oznaczona belka startowa oraz śnieg na trybunach.
    Dawid KubackiGrzegorz MomotPAP
    Sportowiec w kombinezonie skoczka narciarskiego oraz kasku, trzymający narty z widocznymi oznaczeniami sponsora. W tle rozmyte światła stadionu oraz elementy infrastruktury sportowej.
    Dawid KubackiGrzegorz MomotPAP
    Skoczek narciarski ubrany w kombinezon startowy z numerem 92, kaskiem i goglami sportowymi, stoi na tle reklamowego banera na skoczni narciarskiej.
    Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP
    Dwóch mężczyzn ubranych w zimowe kurtki z logotypami sponsorów, stojących obok siebie i uśmiechających się, w tle rozmyte światła oraz nieokreślone osoby, zimowa atmosfera.
    Adam Małysz i trener Maciej MaciusiakGrzegorz MomotPAP

