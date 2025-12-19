- Przecież nie robię tego specjalnie... Nie psuję skoków, bo tak chcę. Albo trzeba się przemęczyć albo zrobić coś niekonwencjonalnego. To jest dla mnie bolesne, trudno mi się o tym mówi. We mnie się gotuje. Nie chcę użyć słów, których będę żałował - a chętnie uciąłbym ten temat juz po pierwszym słowie - skwitował swoją obecną formę Kamil Stoch na antenie "Eurosportu", tuż po zakończeniu kwalifikacji w Engelbergu.

Skoczek z Zębu, który sezonem 2025/2026 żegna się ze swoją bogatą karierą sportową, w pierwszych występach prezentował się naprawdę dobrze i można było zakładać, że odnalazł dawno zagubioną formę. Wraz z kolejnymi konkursami, wyglądało to jednak coraz gorzej. W Engelbergu skoczył 119,5 metra, co dało mu oczywiście kwalifikacje do sobotnich zawodów, ale również dopiero 38. miejsce.

Mocne słowa Stocha w Engelbergu. "We mnie się gotuje". Tak skomentował swoją formę

Dziennikarz Kacper Merk nie odpuszczał i nadal dopytywał jednego z liderów reprezentacji Polski, czy ten ma plan na odbudowę swojej formy w kluczowym momencie sezonu - niebawem Turniej Czterech Skoczni i Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Chociaż ciągłe pytania o dyspozycję wzbudzają irytację Stocha, to doskonale zdaje sobie on sprawę z tego, jak wielką wiarę w niego mają kibice.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

- Jest jak jest i trzeba się z tym zmierzyć. Też się muszę zmierzyć z Tobą, z mikrofonem... Tu chodzi o pytania, które zadajesz. A zadajesz nie sam od siebie, tylko jesteś ustami wszystkich, którzy oglądają. A ja nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć i proszę, żeby to uszanować - dodał z wyraźnym grymasem na twarzy Stoch.

Jednocześnie skoczek z Zębu jasno dał do zrozumienia, że jest spełnionym zawodnikiem i już dawno mógł robić w życiu coś zupełnie innego, jednak stale podróżuje na kolejne skocznie, aby rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie.

Jakkolwiek by nie było cieszę się, że tu jestem. Lubię Engelberg. Uwielbiam to miejsce i skocznie też bardzo lubię, chociaż daje mi popalić z roku na rok coraz bardziej. Ale taki sport wybrałem. Mogłem sobie wybrać coś innego. Mogłem dawno skończyć i siedzieć teraz przed kominkiem i się śmiać

Sobotni konkurs w Engelbergu rozpocznie się o godzinie 15:00. Relacja tekstowa z zawodów prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Kamil Stoch po ostatnim - jak na razie - podium w karierze w Pucharze Świata w skokach JENS SCHLUETER AFP

Kamil Stoch JURE MAKOVEC/AFP/East News East News

Kamil Stoch. Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News