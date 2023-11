Cała prawda o rodzinie Adama Małysza, już tego nie kryje. "Rozmawialiśmy z żoną"

- Wiele razy dostawałem od Was i mediów pytanie: dlaczego tylko jedno dziecko? - rozpoczął swój wpis w mediach społecznościowych Adam Małysz . 45-latek to były wybitny skoczek narciarski, czterokrotny mistrz świata, zdobywca czterech Kryształowych Kul. To właśnie on spopularyzował na początku XXI wieku skoki narciarskie w naszym kraju, a obecnie dba o reprezentację Polski w roli prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.

Skoki narciarskie. Adam Małysz wyjawił, dlaczego zdecydował się z żoną na jedno dziecko

Jeśli jest się człowiekiem, którego wiecznie nie ma w domu, to ciężko jest myśleć o większej rodzinie. Gdy urodziła się Karolina, to rozmawialiśmy z żoną, że drugie dziecko dopiero wtedy, gdy skończę karierę i będę częściej w domu, żeby móc więcej pomagać…

Puchar Świata w skokach narciarskich. Kamil Stoch i spółka w kryzysie