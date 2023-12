Kibice skoków narciarskich w Polsce od pierwszego weekendu w Ruce doświadczają bardzo twardego lądowania. W najczarniejszych snach nikt nie sądził, że cała drużyna tak fatalnie wejdzie w sezon. W tej chwili "Biało-Czerwoni" są - jakkolwiek brutalnie to zabrzmi - chłopcami do bicia. Nawet Piotr Żyła i Dawid Kubacki , najbardziej wyróżniający się w ekipie Thomasa Thurnbichlera , nie liczą się w grze o czołowe lokaty.

Małysz ujawnia, jak wyglądały skoki Stocha w Austrii

W przypadku Orła z Zębu, który niemiłosiernie męczył się na skoczni, nie było innego wyjścia, jak wysłać go w poszukiwaniu formy poza realia konkursowe. I tak też się stało, Stoch oraz Aleksander Zniszczoł zostali zastąpieni w kadrze A przez Andrzeja Stękałę i Macieja Kota , a sami udali się spokojnie potrenować i odbudować dyspozycję.

Zamiast do Klingenthal, Stoch udał się potrenować w spokoju na dwa dni do Eisenerz w Austrii. O treningi w wykonaniu Stocha, który już zdążył wrócić do Polski, na antenie Eurosportu został zapytany prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz.