We wtorkowe popołudnie rozpoczął się drugi etap Raw Air - najbardziej ekstremalnego turnieju rozgrywanego w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. W tegorocznej edycji zawodnicy rywalizują najpierw na obiektach w Oslo i Trondheim , a następnie przenoszą się do Vikersund , gdzie odbywać się będą kolejne w tym sezonie konkursy lotów narciarskich.

Po zawodach na małej skoczni należącej do kompleksu Granaasen "Biało-Czerwoni" mogą czuć spory niedosyt. Do serii finałowej co prawda awansowało trzech podopiecznych Thomasa Thurnbichlera, jednak cała trójka uplasowała się finalnie dopiero w trzeciej dziesiątce. O tym, jak słaby był to występ w wykonaniu naszych reprezentantów najlepiej świadczy fakt, że tego dnia więcej punktów do klasyfikacji Pucharu Narodów zdobyli od nich m.in. Czech Roman Koudelka i Włoch Alex Insam.