Były trener rozczarowany formą polskich skoczków. "Nie ma mowy o poprawie"

Nie można mówić o jakiejkolwiek poprawie, z powodu tego, że trzech zawodników awansowało do drugiej serii. I tak zajęli odległe pozycje. Mamy w składzie bardzo utytułowanych zawodników - mistrzów olimpijskich i świata. Odległe miejsca, w trzeciej dziesiątce konkursu to nie powód do zadowolenia, tylko totalna porażka. Na domiar złego w tej chwili nie widzę powodów do optymizmu

~ stwierdził po sobotnim konkursie w Lillehammer.