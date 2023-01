Granerud i Kubacki. Porównanie trenerskiej legendy

O tym, co cechuje tych dwóch wielkich skoczków, mówił Werner Schuster, który przed laty doprowadził do wielu sukcesów Niemców, w rozmowie z "Tiroler Tageszeitung".

- Granerud ma wyjątkowe połączenie odbicia z fazą lotu. To go wyróżnia. W tym elemencie jest nie do pobicia - mówił Austriak.