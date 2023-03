Były trener nazwał polskich skoczków "średniakami". Padły konkretne nazwiska 

Opieramy się na weteranach. Kluczowi zawodnicy są już po trzydziestce. Reszta? To niestety średniacy. Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł czy Tomasz Pilch mają jeszcze bardzo dużo pracy do wykonania. Kadra B też nie doskakuje do odpowiedniego poziomu. W tym momencie nie widać, by można było z nich wykrzesać jeszcze więcej. Wychodzi na to, że kolejne pokolenie będzie nadrabiać. Mamy zdolnych nastolatków. Musimy jeszcze poczekać 4-5 lat.

~ Kazimierz Dlugopolski w rozmowie z TVP Sport