Były mistrz nie dowierza Norwegom, zarzuca im kłamstwo. "Powinieneś poczuć różnicę"

Andreas Goldberger wyraźnie podaj w wątpliwość tłumaczenia norweskich skoczków

Swoje zdanie w kwestii manipulowania kombinezonami wyraził również Thomas Thurnbichler, który w ostrych słowach skrytykował zaistniałą sytuację. "Jak widzę co robią z kombinezonami inni, to zastanawiam się czy to nadal jest sport. My tez próbujemy grać na limicie, ale za każdym razem FIS każe nam się cofać. A innym nie" - mówił w rozmowie z Eurosportem trener polskich skoczków.