Było kiepsko, ale Kamil Stoch dostał potężny zastrzyk. Piękne słowa o żonie

Za skoczkami narciarskimi prawie połowa sezonu w Pucharze Świata. Ta wypadnie za tydzień w Willingen. Nie ma co ukrywać, że nie był to dobry czas dla Kamila Stocha. Nasz znakomity skoczek zajmuje dopiero 26. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Najwyższą lokatą w sezonie było 11. miejsce w Innsbrucku. 36-latek w rozmowie z Interia Sport przyznał, że ta sytuacja go frustruje, ale otrzymał ostatnio ogromną dawkę energii i liczy na to, że to pozwoli mu wyjść z kryzysu.