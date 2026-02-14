Był "zmorą" Stocha i Polaków, teraz wydał wyrok ws. Tomasiaka. Kibice nie będą zadowoleni

14 lutego o godzinie 18:45 skoczkowie narciarscy zameldują się w Predazzo, aby rozegrać olimpijski konkurs na skoczni dużej. Wśród nich znajdzie się między innymi Kacper Tomasiak, który w ostatnich dniach wyrósł w oczach polskich kibiców na jednego z kandydatów do medalu w tej konkurencji. Inne zdanie na ten temat ma jednak skoczek, który przez lata był istną "zmorą" Kamila Stocha - Robert Johansson. Wydał on wyrok, który z pewnością zaboli wielu kibiców z kraju nad Wisłą.

Sportowiec w białej kurtce i czerwonej czapce, trzyma na szyi srebrny medal oraz część sprzętu narciarskiego, w tle widoczne logo olimpijskie. W prawym górnym rogu znajduje się mniejsze zdjęcie tej samej osoby w kombinezonie i kasku narciarskim podczas...
Robert Johansson zabrał głos ws. szans Kacpra Tomasiaka na kolejny medal IODaniel Kopatsch / Stringer / NurPhoto / ContributorGetty Images
Kacper Tomasiak wyrósł na prawdziwego bohatera kraju nad Wisłą. To bowiem on stał się pierwszym polskim olimpijczykiem, który zakończył zmagania ZIO 2026 z medalem. Jego dokonanie wywołało ogromne poruszenie, niosąc za sobą jeszcze jeden skutek uboczny. Sukces 19-latka znacznie rozbudził apetyty jego rodaków.

Zaczęli oni bardzo łapczywie zerkać w kierunku kolejnych olimpijskich zmagań skoczków. Niestety w konkursie drużyn mieszanych "biało-czerwoni" nie zaprezentowali się zbyt dobrze. Szansą na "odpokutowanie" będzie męski konkurs indywidualny na skoczni dużej, który rozegrany zostanie już 14 lutego o godz. 18:45.

Polscy kibice liczą na to, że i tym razem Tomasiak zaprezentuje formę godną wicemistrza olimpijskiego. Inne zdanie na ten temat ma jednak ikoniczny norweski skoczek, który przez lata był istną "zmorą" Kamila Stocha oraz innych Polaków.

Mistrz olimpijski o szansach Tomasiaka. "Już pokazał swój najwyższy poziom"

Robert Johansson to trzykrotny medalista IO z Pjongczangu (2018). Zdobył on wówczas złoty medal w rywalizacji drużyn (skocznia duża) oraz dwa brązowe medale w zmaganiach indywidualnych (skocznia duża i skocznia normalna). To właśnie w ramach jednego z tych konkursów wyprzedził on Stocha o 0,4 punktu, zgarniając mu tym samym olimpijski "krążek" sprzed nosa.

Tuż przed startem tegorocznych olimpijskich zmagań na skoczni dużej Johansson postanowił przyjrzeć się sytuacji genialnego 19-latka z kraju nad Wisłą. Diagnoza norweskiej ikony z pewnością nie spodoba się polskim kibicom.

"Moim zdaniem Kacper już pokazał swój najwyższy poziom na skoczni normalnej. Jestem ciekaw, czy utrzyma poziom w konkursie na skoczni dużej, ale - patrząc na treningi - lepiej skakali na tym obiekcie Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Dominować będą zawodnicy, którzy łączą moc odbicia ze stabilną techniką lotu" - powiedział Johansson, ekspert "Eurosportu".

Były skoczek pokusił się również o wytypowanie prywatnej listy faworytów do sięgnięcia po medale IO. W jego oczach największe szanse mają: Domen Prevc, Ren Nikaido, Phillipp Raimund i Jan Hoerl. Słoweniec i Austriak działać skakać będą pod dużą presją, natomiast w przypadku Niemca i Japończyka motywująco mogą zadziałać poprzednie medale, wywalczone przez nich w zmaganiach na skoczni normalnej.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

