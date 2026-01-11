Był największą sensacją konkursu w Zakopanem, odpalił "bombę" na Wielkiej Krokwi

Jewhen Marusiak miał udane dwa ostatnie sezony. W tym Ukraińcowi jednak kompletnie nie szło. Na 12 startów w kwalifikacjach aż 10-krotnie w nich przepadał. Do konkursów wszedł tylko w Oberstdorfie i Garmisch- Partenkirchen w Turnieju Czterech Skoczni.

Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem zaszalał jednak. W kwalifikacjach uzyskał aż 145 metrów, a to wynik tylko o dwa metry gorszy od rekordu skoczni.

Historyczny wynik Ukrainy w Zakopanem

Marusiak bardzo dobrze radził sobie też w konkursie duetów. To w dużej mierze dzięki jego dobrej postawie Ukraina znalazła się w ósemce. Marusiak swoimi dobrymi skokami zmobilizował też kolegę Witalija Kaliniczenkę. Skoczkowie zza naszej wschodniej granicy byli sensacją zawodów. Po pierwszej serii zajmowali czwarte miejsce. Ostatecznie konkurs zakończyli na siódmej pozycji, a Marusiak miał indywidualnie dziesiąty wynik.

Mamy naprawdę świetną drużynę. Cały czas pracujemy nad tym, by było jak najlepiej. Ten wynik jest dla Ukrainy historyczny. Jeszcze nie było tak wysokiej lokaty w Pucharze Świata w rywalizacji drużynowej dla naszego kraju

- Na pewno w dobrych skokach pomogły mi też warunki. Akurat miałem do nich szczęście - dodał.

Marusiak od początku zimy walczy z kontuzjami

U Marusiaka najwyraźniej coś zaskoczyło w Zakopanem. To podobna sytuacja do tej sprzed dwóch lat. Wówczas pojechał na mistrzostwa świata w lotach do Bad Mitterndorf i tam zaczął bić rekord za rekordem kraju w długości lotu. Od tego momentu zaczął też regularnie punktować w PŚ.

- Nie ukrywam, że na początku tego sezonu miałem dużo kontuzji. Z kolei na Turnieju Czterech Skoczni zmagałem się z grypą. Teraz miałem trening na siłowni w Zakopanem i też poczułem ból w krzyżach. Na szczęście do konkursu sytuacja się poprawiła i mogłem sobie fajnie poskakać - powiedział 25-latek.

