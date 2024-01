Był najlepszym Polakiem w Szczyrku. "Podupadłem psychicznie, ale teraz jest wiara"

Paweł Wąsek w seriach treningowych uzyskiwał 37. i 32. wynik. W kwalifikacjach do konkursu w Szczyrku skoczył 99,5 metra i zajął 13. miejsce. Był najlepszym z Polaków.

To pokazuje, że uzyskiwał już pewną stabilizację, która pozwala myśleć o walce o wyższe lokaty.

- Rzeczywiście fajnie, choć po treningach nie byłem do końca przekonany. Zjechała mi mocno energia na te skoki. Zastanawiałem się, czy uda mi się jeszcze pozbierać na skok kwalifikacyjny . Sięgnąłem po resztki energii i udało się oddać całkiem dobry skok. Po treningach przegadaliśmy z trenerem i wprowadziliśmy korektę, bo jeden błąd psuł mi cały skok.

Przede wszystkim teraz jest wiara w to, że coś można ugrać w konkursie. Na początku Turnieju Czterech Skoczni szedłem na skocznię, jak na stracenie. Trudno było znaleźć resztki nadziei. Podupadłem tam psychicznie. Odbudowałem się jednak i za mną jest kilka dobrych konkursów

- Zgadza się. Od Garmisch-Partenkirchen idzie to powoli do przodu. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Wierzę, że z konkursu na konkurs będę robił postępy i jeszcze tej zimy uda się zrobić jakieś fajne wyniki.

