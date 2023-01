Był gwiazdą Turnieju Czterech Skoczni, ma królewską historię

Puerstl pozostał na pewien czas w skokach narciarskich. Początkowo pracował jako trener z reprezentacją... Hiszpanii. Później przejął kanadyjską kadrę, w której prowadził m.in. Horsta Bulaua i Steve'a Collinsa. Miał propozycje z Włoch i USA, ale ostatecznie je odrzucił. W 1988 roku przeprowadził się do Kanady i otrzymał tamtejsze obywatelstwo. W Ameryce Północnej zaczął się zajmować czymś zupełnie innym. Został operatorem kamery. I to nie byle jakim.

Oficjalny kamerzysta rodziny królewskiej

Po krótkim stażu w telewizji poszedł na pierwszą rozmowę o pracę i następnego dnia dostał już umowę. Wiele podróżował. Jako operator relacjonował m.in. wojnę w dawnej Jugosławii w 90. latach ubiegłego wieku. Był w Miami, gdzie na początku lat 90. zamordowano kilku turystów. Z czasem jego pozycja rosła. Do tego stopnia, że założył własną firmę producencką. To był strzał w "10". Puerstl, który doskonale znał rynek mediów, od razu otrzymał pierwsze zlecenia.

Pochodził on z małej miejscowości Schoeder, gdzie była mała skocznia. Miał się na kim wzorować, bo w Murau gwiazdą był Willi Egger, który w sezonie 1961-1962 był drugi w Turnieju Czterech Skoczni. Zaczął swoją przygodę ze skokami i trafił do szkoły narciarskiej w Stams. Razem z Karlem Schnablem, późniejszym mistrzem olimpijskim w skokach narciarskich. Zresztą obaj mieszkali w internacie w jednym pokoju.

To była też kontynuacja rodzinnych tradycji, bo na nartach skakał też jego ojciec Johann, a także brat Rudolf.