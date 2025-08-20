W skrócie Wojciech Topór przeżywa zwycięstwo Macieja Kota w Letnim Grand Prix po latach przerwy.

Maciej Kot już ubiegłej zimy sygnalizował, że zrobił duży postęp. Bardzo dobrze prezentował się w Pucharze Kontynentalnym, ale kiedy przychodziło do zawodów Pucharu Świata, to zawodził.

Tego lata stał już na podium Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku, a potem był zaraz za "pudłem" w mistrzostwach Polski, ale jego skoki mogły się podobać. Zabrakło go jednak w inauguracyjnych zawodach Letniego Grand Prix w Courchevel, ale kiedy pojawił się w Wiśle, to odpalił petardy.

Wojciech Topór pierwszy raz w karierze święcił taki triumf

Kot wygrał sobotni konkurs indywidualny. Uczynił to w stylu wielkiego mistrza. Przypomniał sobie, jak się wygrywa. W niedzielę był już ósmy, ale na jego niekorzyść zadziałał nowy format "High Five". Gdyby liczyły się dwa skoki, to znowu zakręciłby się koło podium.

Pierwszy raz w karierze w zawodach tej rangi miałam przyjemność machać ostatniemu zawodnikowi na belce, czyli liderowi zawodów. Fajnie, że Maciek utrzymał to prowadzenie. Mimo że to jest tylko lato, to jednak ten wynik bardzo nas cieszy. Nie ukrywam, że targały mną emocje. Już po wylądowaniu była ogromna radość i lekkie wzruszenie

Zapytany o to, co sprawiło, że Kot tak odlatywał w Wiśle, odparł: - Przez początek lata bardzo dużo pracowaliśmy nad pozycją najazdową. Tam miał Maciek spore problemy. W 80 procentach skupialiśmy się na rozbiegu, a w 20 na progu. W piątkowym treningu dołożyliśmy jeszcze przelot za progiem nad bulą. To było kluczowe, żeby miał więcej prędkości na dole.

Topór przyznał, że bycie trenerem w skokach jest denerwujące. Czasami robi się wszystko, co możliwe, a jednak nie ma efektu. Czasami wystarczy detal, by zawodnik zaczął wygrywać.

Był asystentem Thomasa Thurnbichlera. Z eksperta stał się kołem ratunkowym

38-latek trenerem kadry B jest drugi sezon. Wcześniej był ekspertem stacji Eurosport i trenerem bazowym w PZN, ale po tym, jak odstawiony od sztabu trenerskiego został Marc Noelke, Topór otrzymał propozycję od Thomasa Thurnbichlera zostania asystentem w kadrze. Uznał - dla dobra polskich skoków - że z niej skorzysta. W kadrze pojawił się na Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2023/2024.

Topór w latach 2018-2020 był trenerem kadry juniorów. Miał wówczas 31 lat. Po raz pierwszy w życiu został trenerem głównym. Od razu wpadł na głęboką wodę, bo w kraju, który słynie ze skoków narciarskich, musiał zadbać o kolejne pokolenie zawodników. To było odpowiedzialne zadanie, bo to właśnie kadra juniorów ma dostarczać przyszłych reprezentantów.

Trener z Chochołowa, skąd pochodzą także m.in. Maciej Maciusiak i Robert Mateja, nie miał sobie wiele do zarzucenia. Topór został rozliczony przede wszystkim ze startu w mistrzostwach świata juniorów.

Wydawało się, że będzie miał ułatwione zadanie, bo trzech najlepszych zawodników w tej kategorii wiekowej: Tomasz Pilch, Paweł Wąsek i Bartosz Czyż, trenowało pod skrzydłami Macieja Maciusiaka w kadrze B. Początkowo w jego kadrze znaleźli się: Kacper Juroszek, Karol Niemczyk, Damian Skupień, Mateusz Gruszka, Szymon Pawłowski, Szymon Jojko i Kacper Stosel. Potem dołączył jeszcze Adam Niżnik.

- To był dla mnie trudny czas, bo wówczas najlepsi juniorzy poszli do góry do kadry B. Nie zawsze tak było, ale wtedy tak się stało - opowiadał.

W Lahti w 2019 roku tylko Wąsek był w serii finałowej, zajmując ostatecznie szóste miejsce. Na tej samej pozycji uplasowała się nasza drużyna (Pilch, Juroszek, Niżnik, Wąsek). Rok później w Oberwiesenthal wszyscy nasi skoczkowie weszli do serii finałowej, a najwyżej sklasyfikowany był Pilch, który zajął dziewiąte miejsce. Niestety drużyna (Niżnik, Gruszka, Juroszek, Pilch) nie awansowała do finału.

W PZN uznano to za słaby start i Topór stracił stanowisko.

- Po tym sezonie zostałem zwolniony. To jest normalne w świecie sportu. To jednak zabolało. Teraz, patrząc na to wszystko z perspektywy czasu, nie przyjąłbym wówczas propozycji bycia trenerem kadry juniorów. Gdybym wiedział, jak to wszytko będzie poukładane wówczas, to nie podjąłbym się tego wyzwania - wspominał w rozmowie z Interia Sport w styczniu 2024 roku

Razem z Kamilem Stochem i Piotrem Żyłą stał na podium MŚ

Sam przed laty był skoczkiem narciarskim. W 2005 roku osiągnął największy sukces. Razem z: Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą i Pawłem Urbańskim został w fińskim Rovaniemi wicemistrzem świata w drużynie. Trzeba przyznać, że ekipa była zacna. Roczniki 1986-1988 obrodziły w utalentowanych skoczków. Nie zawsze wszyscy trzymali się dyscypliny i bywało, że groził im nawet wylot z kadry, ale za to na skoczni potrafili naprawdę wiele.

Topór nie miał jeszcze 20 lat, kiedy zakończył przygodę ze skokami.

- Wtedy wiek juniora kończył się na 18 latach. Ten przepis zmieniono chwilę później. Bycie w kadrze juniorów dawało pewną ochronę. Kiedy wychodziło się z tej kategorii wiekowej, to zaczynały się schody. Bez dobrych wyników trudno było się przebić do kadry seniorów. Poza tym miałem tylko trochę talentu, a więcej sprawności fizycznej. Nadrabiałem w skokach mocą i siłą. Miałem też olbrzymie problemy z wagą. W pewnym momencie to, co robiłem, by ją utrzymać, stawało się bardzo niezdrowe. To stało się już nawet obsesją. Zacząłem się bardzo odchudzać i sprowadziłem na siebie duże problemy. Wygrał jednak u mnie zdrowy rozsądek. Kiedy chcemy coś zjeść, to idziemy i jemy. Robimy to mechanicznie, nie zdając sobie z tego sprawy. Tymczasem skoczek, który pilnuje wagi, musi się powstrzymywać. To jest wielkie wyzwanie, z którym musi sobie poradzić sobie przede wszystkim głowa - wspominał kiedyś w rozmowie z Interia Sport.

Po zakończeniu przygody ze sportem Topór nie bardzo wiedział, czy chce nadal pozostać w sporcie.

- Nie myślałem nawet o tym, by zostać trenerem. Byłem na trzecim roku studiów na krakowskiej AWF i myślałem o tym, żeby pójść do wojska po zakończeniu nauki. Zadzwonili do mnie wówczas z PZN z propozycją, bym został asystentem Adama Celeja, który był wtedy trenerem kadry juniorów. Zgodziłem się i tak wsiąknąłem w tę pracę - przyznał Topór, którego ojciec i wujek uprawiali kombinację norweską.

Do szkoły chodził razem ze Stochem. Nie tylko zatem razem trenowali. Bywało, że siadali w jednej ławce.

- Nasza droga wiodła przez gimnazjum, liceum i studia. W gimnazjum było wielu skoczków i moi towarzysze w szkolnej ławce bardzo często się zmieniali. Kiedy przychodziły sprawdziany, to wszyscy chcieli siedzieć obok mnie. Jeden z kolegów, jak wchodził do klasy, to z daleka rzucał plecak, by zająć miejsce w ławce, w której siedzę. Czasem pisałem trzy sprawdziany z fizyki naraz. Kamil sobie jednak radził sam - śmiał się Topór, wspominając szkolne czasy.

