Burza wokół Prevca. Tak Słoweniec potraktował Tomasiaka. Zrobił to publicznie

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Domen Prevc na igrzyska olimpijskie we Włoszech leciał jako absolutny faworyt do powtórzenia wyników Kamila Stocha z 2014 roku - zwycięstwa na normalnej i dużej skoczni. Ostatecznie wygrał tylko na tej drugiej, a podium współdzielił z Kacprem Tomasiakiem, który zajął sensacyjne trzecie miejsce. Po zawodach wychwalał Polaka, żeby finalnie dopuścić się sporej wpadki już po zakończeniu igrzysk, właśnie z Kacprem w roli głównej.

Trzech sportowców podczas ceremonii medalowej na świeżym powietrzu. Każdy ubrany w strój reprezentacyjny swojego państwa, trzyma medal oraz maskotkę imprezy. Wyraźne oznaczenia krajów i radość z osiągnięcia widoczna na twarzach zawodników.
Ren Nikaido, Domen Prevc i Kapcer TomasiakAnadoluGetty Images
Igrzyska olimpijskie we Włoszech już za nami, przynajmniej jeśli chodzi o skoczków narciarskich. Rywalizacja na olimpijskich skoczniach była zaskakująca, a momentami nawet szokująca. Przez pewien czas wydawało się, największym przegranym igrzysk może być Domen Prevc.

Wspaniały Konrad Tomasiak w drugiej serii. Kolejne podium Polaka. PZN oficjalnie ogłasza

Słoweniec leciał bowiem do Predazzo jako wielki faworyt wszystkich indywidualnych konkursów. W pierwszym - na skoczni normalnej zajął szóste miejsce, w drugim - na skoczni dużej, musiał zaatakować z drugiego miejsca po pierwszej serii. Oddał znakomity skok i pokonał Rena Nikaido, który prowadził po pierwszej rundzie.

Wpadka Prevca. Nie rozpoznał Tomasiaka

Ostatecznie zdobył więc upragniony złoty medal w rywalizacji indywidualnej. Z polskiej perspektywy najważniejsze jest to, że podium współdzielił z Kacprem Tomasiakiem, który bez wątpienia był sensacją tych igrzysk. Nastolatek w konkursie na dużej skoczni uplasował się na trzecim miejscu i odebrał brązowy medal. 

Już po powrocie do domu Słoweniec uzupełnił galerię zdjęć na swoim profilu na Instagramie. Na jednym z nich pozował z medalem razem z Renem Nikaido i właśnie Tomasiakiem. Wpadka polega na tym, że zamiast oznaczyć 19-latka oznaczył on drugiego polskiego medalistę tych igrzysk - Pawła Wąska.

Kuriozalne sceny w USA. Walka o występ Polaka trwała do ostatnich chwil

Kibice błyskawicznie wyłapali pomyłkę mistrza olimpijskiego i ruszyli ławą do sekcji komentarzy, gdzie zwracają masowo uwagę Prevcowi, że zwyczajnie pomylił Polaków. To o tyle ciekawe, że Domen na konferencji prasowej o Tomasiaku wypowiadał się naprawdę pięknie, podkreślając z jak wielkim talentem mamy tu do czynienia.

- Kacper to naprawdę pracowity gość. Podobało mi się, gdy mówił o niezaglądaniu w media społecznościowe. Lubię patrzeć na nowych chłopaków, którzy są tak mocno skupieni na skokach i potrafią robić to tak dobrze. W porównaniu do pozostałych polskich skoczków ma inną technikę, bardziej zaawansowaną. Myślę, że wiele go jeszcze czeka i ma przed sobą świetlaną przyszłość - chwalił nastolatka Prevc na konferencji prasowej.

Sportowcy w zimowych kurtkach z medalami olimpijskimi na szyjach, stojący razem w geście przyjaźni i radości po zakończonym konkursie, na tle zimowej scenerii. Medalista z Polski w białej kurtce, obok niego sportowcy w strojach narodowych innych krajów.
Błędne oznaczenie Domena PrevcaDomen Prevcmateriał zewnętrzny
Sportowiec ubrany w biały kombinezon z logo Polskiego Związku Narciarskiego, trzyma srebrny medal w jednej ręce i narty w drugiej, uśmiecha się szeroko, na głowie ma czerwoną czapkę. W tle rozmyta publiczność i skocznia narciarska.
Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026Olimpik/Action Plus/ShutterstockEast News
Skoczek narciarski ląduje na śnieżnej skoczni z rozpostartymi ramionami i uniesionymi dłońmi, ubrany w kombinezon sportowy oraz kask z goglami, tło stanowi jasna, zaśnieżona powierzchnia.
Domen PrevcMATTHIAS SCHRADER East News
