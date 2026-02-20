Igrzyska olimpijskie we Włoszech już za nami, przynajmniej jeśli chodzi o skoczków narciarskich. Rywalizacja na olimpijskich skoczniach była zaskakująca, a momentami nawet szokująca. Przez pewien czas wydawało się, największym przegranym igrzysk może być Domen Prevc.

Słoweniec leciał bowiem do Predazzo jako wielki faworyt wszystkich indywidualnych konkursów. W pierwszym - na skoczni normalnej zajął szóste miejsce, w drugim - na skoczni dużej, musiał zaatakować z drugiego miejsca po pierwszej serii. Oddał znakomity skok i pokonał Rena Nikaido, który prowadził po pierwszej rundzie.

Wpadka Prevca. Nie rozpoznał Tomasiaka

Ostatecznie zdobył więc upragniony złoty medal w rywalizacji indywidualnej. Z polskiej perspektywy najważniejsze jest to, że podium współdzielił z Kacprem Tomasiakiem, który bez wątpienia był sensacją tych igrzysk. Nastolatek w konkursie na dużej skoczni uplasował się na trzecim miejscu i odebrał brązowy medal.

Już po powrocie do domu Słoweniec uzupełnił galerię zdjęć na swoim profilu na Instagramie. Na jednym z nich pozował z medalem razem z Renem Nikaido i właśnie Tomasiakiem. Wpadka polega na tym, że zamiast oznaczyć 19-latka oznaczył on drugiego polskiego medalistę tych igrzysk - Pawła Wąska.

Kibice błyskawicznie wyłapali pomyłkę mistrza olimpijskiego i ruszyli ławą do sekcji komentarzy, gdzie zwracają masowo uwagę Prevcowi, że zwyczajnie pomylił Polaków. To o tyle ciekawe, że Domen na konferencji prasowej o Tomasiaku wypowiadał się naprawdę pięknie, podkreślając z jak wielkim talentem mamy tu do czynienia.

- Kacper to naprawdę pracowity gość. Podobało mi się, gdy mówił o niezaglądaniu w media społecznościowe. Lubię patrzeć na nowych chłopaków, którzy są tak mocno skupieni na skokach i potrafią robić to tak dobrze. W porównaniu do pozostałych polskich skoczków ma inną technikę, bardziej zaawansowaną. Myślę, że wiele go jeszcze czeka i ma przed sobą świetlaną przyszłość - chwalił nastolatka Prevc na konferencji prasowej.

Błędne oznaczenie Domena Prevca Domen Prevc materiał zewnętrzny

Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026 Olimpik/Action Plus/Shutterstock East News

Domen Prevc MATTHIAS SCHRADER East News

LOTTO Chemik Police - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport