Medale, które Kacper Tomasiak wywalczył na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, dały wiele radości skoczkowi, jego rodzinie, środowisku skoków narciarskich oraz polskim kibicom. Dla samego zawodnika wiążą się nie tylko z satysfakcją, lecz również z licznymi profitami. Po powrocie do kraju nasz wicemistrz odbiera zasłużone premie. Otrzymał m.in. klucze do nowego warszawskiego mieszkania w tzw. "Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich", zadeklarowano również nagrodę finansową i stypendium od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz bonusy od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I się zaczęło.

Co z pieniędzmi dla polskich medalistów olimpijskich? Minister ogłasza

Minister Jakub Rutnicki był gościem Marka Czyża na antenie TVP Info. Zapewnił o wsparciu polskiego rządu dla sportu. Zapowiedział powstanie toru saneczkowego w Karpaczu, zaznaczył, że przez ostatnie dwa lata wdrażany był program dotyczący budowy lodowisk i zaanonsował, że skocznia w Bystrej, na której przecież szkolił się Kacper Tomasiak, w maju będzie gotowa do użytku po remoncie. Zdradził, że niebawem zostanie ogłoszona decyzja o dofinansowaniu skoczni kultowych w Wiśle.

Polityk przekazał też, że jest dumny z sukcesów osiągniętych przez naszych sportowców na igrzyskach we Włoszech. Pytany o to, czy wobec tego należą się gratulacje dla Radosława Piesiewicza, prezesa PKOl-u, zrobił pewien unik i przekierował uwagę na kierowany przez siebie resort.

"Za przygotowanie polskich sportowców odpowiadają związki sportowe, które finansowane są przez Ministerstwo Sportu. My jako Ministerstwo Sportu zapewniamy cały proces przygotowawczy, dzięki któremu możemy być dumni, że polscy sportowcy pojadą na igrzyska" - stwierdził.

Rolę Polskiego Komitetu Olimpijskiego sprowadził do przygotowania warunków pobytu naszych reprezentantów na igrzyskach. "Gratulacje należą się przede wszystkim polskim sportowcom i ludziom odpowiedzialnym za polski sport" - rzucił Rutnicki, wytykając Piesiewiczowi, że ten "przed igrzyskami bardzo mocno atakował Adama Małysza".

Ja doprowadziłem do spotkania. Do tego, żebyśmy w ministerstwie sportu powiedzieli 'koniec'. Nie ma możliwości, że człowiek-legenda, Adam Małysz, będzie bezpardonowo atakowany. To się udało zrobić. I jak się pan Małysz odpłacił? I drużyna? Trzema medalami

Nie był to koniec tematu PKOl-u. Czyż zapytał bowiem ministra o to, czy federacja kierowana przez Piesiewicza w tym roku "przekaże pieniądze za medale bez półrocznego opóźnienia", sygnalizując problemy z wypłatami. W odpowiedzi Rutnicki wyjaśnił, że on jest odpowiedzialny za działania swojego resortu, a ten wspomoże finansowo nie tylko medalistów (w tym Tomasiaka kwotą ok. 530 tys. zł), ale też zawodniczki i zawodników, którzy na igrzyskach zajęli miejsca 4-8.

"To są konkretne i, chcę to podkreślić, polskie złotówki. (...) To są stypendia zapewnione w taki sposób, żeby nasi sportowcy mogli dalej funkcjonować i spokojnie działać. Nie chcę wchodzić w to, co zrobi PKOl. Czy będzie płacił, czy nie wypłaci, czy będą to kryptowaluty, czy innego typu działania. Nie jest to dobre, jaka jest atmosfera wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego i nowego sponsora [chodzi o firmę zondacrypto - przyp. red.], ale ja jestem odpowiedzialny, żeby polski sportowiec przede wszystkim czuł się pewny. (...) My wypłacamy złotówki. Bardzo szybko i na czas" - sugestywnie podsumował.

PKOl jeszcze przed igrzyskami poinformował, na jakie nagrody mogą liczyć medaliści. Za srebro są to 600 tys. zł (400 tys. zł w gotówce i 200 tys. zł w tokenach), obraz, voucher na wakacje i biżuteria o wartości do 2 tys. zł, a za brąz 450 tys. zł (300 tys. zł w gotówce i 150 tys. zł w tokenach), obraz, voucher na wakacje i biżuteria o wartości do 1,5 tys. zł.

Kacper Tomasiak: Jestem szczęśliwy, że dostajemy takie wsparcie Polsat Sport

Kacper Tomasiak Olimpik/Action Plus/Shutterstock East News

Polscy medaliści olimpijscy w Ministerstwie Sportu i Turystyki Marcin Solarz/FotoPyk Newspix.pl

Kacper Tomasiak Iwanczuk/Sport/REPORTER East News