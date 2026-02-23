Burza wokół naszej gwiazdy. Kacper Tomasiak stał się Kacprem T. W PZN grzmią: to absurd

Polski Związek Narciarski w dniu zamknięcia zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, opublikował skład kadry polskich skoczków narciarskich na mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie klasycznym w Lillehammer (2-8 marca).

Trener Daniel Kwiatkowski postanowił zabrać do Norwegii: Kacpra Tomasiaka, Konrada Tomasiaka, Kamila Waszka, Łukasza Łukaszczyka i Szymona Sarniaka. Skład z grafiką pojawił się w social mediach PZN.

PKOl nakazał zanonimizować nazwisko Kacpra Tomasiaka

I wtedy do akcji wkroczył Polski Komitet Olimpijski (PKOl), który powołując się na regułę 40. Karty Olimpijskiej, nakazał zanonimizować Kacpra Tomasiaka. Tyle że ta reguła dotyczy wykorzystywania wizerunku do celów reklamowych.

W social mediach PZN pojawiła się jednak poprawiona grafika. Widnieje na niej skład na MŚJ, ale zamiast Kacpra Tomasiaka widnieje Kacper T., a przy nim gwiazdka z adnotacją: zgodnie z poleceniem od PKOl pełne nazwisko podamy w środę 25 lutego, gdyż identyfikacja tego zawodnika naruszałaby regułę 40. Karty Olimpijskiej.

Sekretarz PZN: to jest absurd i brak logiki

- Zgodnie z regułą 40. Karty Olimpijskiej nie wolno korzystać z wizerunku olimpijczyka. My nie korzystaliśmy z niego, dlatego Kacpra nie było na grafice. Umieściliśmy samo imię i nazwisko i to było - naszym zdaniem - logiczne. PKOl zwrócił nam jednak uwagę, że nie wolno używać imienia i nazwiska zawodnika - powiedział Jan Winkiel z Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z Interia Sport.

- Nie zgadzamy się z tym stanowiskiem PKOl, ale zanonimizowaliśmy nazwisko, by pokazać, z jak absurdalną sytuacją mamy do czynienia - dodał.

PZN musiał też usuwać swoje logo z wszystkich postów na Instagramie, choć inne kraje nie mają z tym problemu. Problemem też nie było, gdy Prezydent RP Karol Nawrocki fotografował się z olimpijczykami z logo firmy "Nowrocky". Zresztą zdjęcia wciąż można znaleźć w social mediach PKOl.

Do sprawy odniósł się też Tomasz Grzywacz, sekretarz generalny PZN, który powiedział Interia Sport:

Musieliśmy usunąć nazwisko Kacpra Tomasiaka, bo zdaniem PKOl, ono też jest identyfikacją osobową i podlega ciszy olimpijskiej. W związku z użyciem nazwiska naszego skoczka otrzymaliśmy reprymendę od PKOl. Otrzymaliśmy informację, że nie powinniśmy się posługiwać imieniem i nazwiskiem skoczka. To dziwne, bo nie było żadnej komercyjnej informacji, a był to tylko komunikat o składzie kadry skoczków na mistrzostwa świata juniorów. To jest absurd i brak logiki.

- Najśmieszniejsze jest to, że w tym wypadku tak bardzo PKOl dba o przestrzeganie reguł Karty Olimpijskiej, a jednak innym pozwalał na wiele więcej. Zakłady bukmacherskie co rusz pokazywały np. Damiana Żurka z logiem STS. I nikt do tego się nie przyczepił - dodał.

