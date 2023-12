Burza wokół Kamila Stocha, wyciekła cała prawda. Kapitalna wiadomość

Właśnie w Finlandii Kamil Stoch ogłosił wprost, że poważnie myślał o tym, by odpuścić sobie inauguracyjny weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich , by popracować nad formą i dołączyć do kolegów dopiero w Lillehammer.

Skoki narciarskie - Puchar Świata. Kamil Stoch wycofany przez Thunrbichlera, Jan Winkiel komentuje

Decyzje o tym, gdzie "ląduje" dany zawodnik, zawsze zależą od głównego trenera. Oczywiście konsultuje to z zawodnikami, tak jak tutaj konsultował to z Kamilem. Ale pomysł na zgrupowanie to zdecydowanie pomysł trenera głównego. Z resztą Kamil wielokrotnie podkreślał, że on nie chce indywidualizacji treningu, że on nie chce być swoim trenerem. On chce kogoś, kto będzie kreował tę wizję i tak jest w tym przypadku

- Kamil Stoch musi popracować... przede wszystkim nad skokami. To może takie bardzo bezpośrednie, ale faktycznie tam jest trochę elementów, które się nie poskładały. Sam podkreśla, że to głównie kwestia pozycji najazdowej, od której wszystko się zaczyna i jeżeli tą pozycję najazdową uda się ustabilizować, reszta elementów powinna wyjść naturalnie. Jakby nie patrzeć to jest mega mistrz, wielokrotny zdobywca Pucharu Świata i złotych medali igrzysk olimpijskich. On naprawdę potrafi skakać. Więc jeżeli uda się tych parę elementów przywrócić do optymalnej formy, to wierzę że Kamil spokojnie da radę wrócić do dobrego skakania. A mamy trzy cele na ten sezon: Turniej Czterech Skoczni, Polski Turniej i mistrzostwa świata w lotach - przyznał sekretarz generalny PZN.