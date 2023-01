Burza wokół Dawida Kubackiego! Norwegowie ostro reagują. „Polska szaleje”

Na półmetku rywalizacji w konkursie indywidualnym w Pucharze Świata w skokach narciarskich wszystko wskazywało na to, że mimo wpadki Piotra Żyły - który nie wszedł do drugiej serii zawodów - polscy fani zebrani na Wielkiej Krokwi będą mieli co świętować. Dawid Kubacki był wówczas bowiem zdecydowanym liderem zawodów, mając 8,7 punktu przewagi nad drugim Austriakiem Janem Hoerlem i 15,8 punktu przewagi nad trzecim Halvorem Egnerem Granerudem.