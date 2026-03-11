Burza w skokach, trener zwolniony z hukiem. Teraz przemówił

Podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo w środowisku skoków narciarskich wybuchła prawdziwa burza. Fiński Związek Narciarski poinformował o odesłaniu do domu trenera męskiej kadry, Igora Medveda. "Wyjechał dzisiaj. Sprawa dotyczy kwestii związanych ze spożywaniem alkoholu" - przekazał wówczas mediom Janne Hanninen, szef fińskiej reprezentacji skoczków.

Decyzja ta wzbudziła ogromne kontrowersje w mediach i wśród kibiców, zwłaszcza że miała miejsce w samym środku imprezy olimpijskiej. Zapowiedziano jednak, że dalsze losy szkoleniowca poznamy dopiero po zakończeniu igrzysk.

Igor Medved przemówił po zwolnieniu z posady trenera fińskich skoczków

Po powrocie fińskich skoczków z imprezy czterolecia Igor Medved został odsunięty od pracy także przy zawodach Pucharu Świata w Kulm i Lahti, a jego obowiązki przejął Lasse Moilanen. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że kontrakt Słoweńca obowiązywał do końca sezonu z możliwością przedłużenia go o jeszcze dwa lata. Wiadomo już jednak, że z tego rozwiązania Finowie nie skorzystają.

We wtorek Fiński Związek Narciarski poinformował o całkowitym zakończeniu współpracy z trenerem męskiej kadry skoczków, Igorem Medvedem. 45-latek, który został wyrzucony z igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, a następnie całkowicie pozbawiony posady, skomentował już swoje zwolnienie, wyrażając żal, ale jednocześnie podkreślając osiągnięcia zespołu w ostatnich dwóch latach.

"Chciałbym podziękować Fińskiemu Związkowi Narciarskiemu za możliwość współpracy i pokazania efektów mojej pracy w ciągu ostatnich dwóch lat. Uważam, że wykonaliśmy dobrą robotę, co potwierdzają statystyki i wyniki. Żałuję, że nie znaleźliśmy wspólnego porozumienia co do dalszego kierunku rozwoju i postępu. Mojemu następcy życzę większych zasobów i wszystkiego najlepszego w przyszłości" - przekazał szkoleniowiec.

Do końca sezonu z pierwszą kadrą pracować będzie Moilanen, a związek rozpoczął już kompletowanie sztabu trenerskiego na dalsze starty. Igor Medved z fińską kadrą skoczków współpracował od 2024 roku. Ciężko przewidzieć, czy po takich skandalu będzie on jeszcze kontynuował pracę w tym środowisku.

Antti Aalto CHRISTOF STACHE AFP

Niko Kytosaho, członek fińskiej kadry skoczków narciarskich AFP

Eetu Nousiainen KERSTIN JOENSSON AFP

Bartosz Pisarek: To nasz pierwszy męski medal w historii startów w MŚ w wielobojach Polsat Sport