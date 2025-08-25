Halvor Egner Granerud miał być największą nadzieję Norwegów na złoto w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Nic więc dziwnego, że gdy skoczek narciarski tuż przed czempionatem doznał fatalnej kontuzji, zawiedzony był nie tylko on sam, ale również jego rodacy. Choć dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli nie miał możliwości walczyć o medale, ostatecznie jednak... wyszło mu to na dobre. Podczas mistrzostw światło dzienne ujrzał bowiem skandal z udziałem Norwegów, którzy dopuścili się haniebnego czynu - dopingu technologicznego. W związku ze sprawą jeszcze przed końcem sezonu zawieszono trzech członków sztabu szkoleniowego oraz pięciu skoczków.

Zawieszenie zawodników zostało wstrzymane po zakończeniu sezonu zimowego, aby ci mogli trenować i przygotowywać się do sezonu letniego. Równolegle trwało dochodzenie, którego finału doczekaliśmy się dopiero w sierpniu. Wówczas Roberta Johanssona, Robina Pedersena i Kristoffera Eriksena Sundala "uniewinniono", a FIS ogłosił, że Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Magnus Brevig, Thomas Lobben i Andreas Livelten zostali oskarżeni o naruszenie Powszechnego Kodeksu Etyki FIS oraz przepisów FIS dotyczących zapobiegania manipulacjom w zawodach.

Sprawa następnie trafiła do Komisji Etyki FIS, a już kilka dni później poinformowano o zawarciu ugody pomiędzy dwoma norweskimi skoczkami a władzami. Lindvik i Forfang przyznali się do naruszenia przepisów i zaakceptowali trzymiesięczne wykluczenie z rywalizacji. Ponadto zgodzili się pokryć kosztów postępowania w wysokości łącznie 4 tys. franków szwajcarskich.

Halvor Egner Granerud wrócił na skocznię. "To było długie sześć miesięcy"

Podczas gdy Lindvik i Forfang z niecierpliwością odliczają dni do zakończenia zawieszenia, Halvor Egner Granerud po sześciomiesięcznej rekonwalescencji wrócił wreszcie na skocznie. Pierwszą próbę wykonał na normalnym obiekcie w Trondheim, a wszystkim pochwalił się za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie opublikował nagranie ze skoki.

"To było długie sześć miesięcy, ale w końcu wróciłem na skocznię" - ogłosił z dumą.

Wiele wskazuje na to, że Halvor Egner Granerud będzie gotowy na inaugurację kolejnego sezonu Pucharu Świata, które odbędzie się w dniach 21-23 listopada w Lillehammer. Celem Norwega z pewnością jest jednak inna impreza, a konkretniej XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Skoki narciarskie - reprezentant Norwegii - Halvor Egner Granerud ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

