Burza w polskich skokach, gwiazda wysunęła oskarżenia. Jest reakcja trenera

Nicole Konderla-Juroszek po zdobyciu medalu mistrzostw Polski niespodziewanie poinformowała o zawieszeniu kariery. Decyzja 23-letniej skoczkini zaskoczyła środowisko, bo jeszcze chwilę wcześniej rywalizowała na krajowym podwórku i wydawało się, że jej sportowa droga wciąż nabiera tempa. Kilka dni później udzieliła wywiadu dla TVP Sport, w którym wyznała, że dwa sezony temu padła ofiarą mobbingu ze strony ówczesnego sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

"Doświadczyłam w tamtym sezonie mobbingu. Sportowe kwestie sportowymi kwestiami, ale jeśli krytykuje się zawodnika za sprawy, które wykraczają poza sport, za to, czy się uśmiecha, to nie jest to w porządku. Byłam wtedy w trakcie leczenia, na tabletkach, moje ciało się zmieniło" - przyznała. Dzień po publikacji, na jej prośbę, pierwsze zdanie wywiadu zostało jednak zmienione na: "myślę, że w pewnych kwestiach mogło to być związane z mobbingiem". Zawodniczka podkreślała też, że ma na myśli cały ówczesny sztab i nie chce nikogo personalnie atakować, dodając, iż przez długi czas obwiniała wyłącznie siebie.

Harald Rodlauer odpowiada Nicole Konderli-Juroszek

Sytuacja jest o tyle złożona, że w 2023 roku Polski Związek Narciarski zatrudnił Haralda Rodlauera na stanowisku trenera kobiecej kadry. Konderla-Juroszek kontynuowała jednak treningi pod okiem Łukasza Kruczka, co zakończyło się jej zawieszeniem i odsunięciem od głównej reprezentacji. W skład ówczesnego sztabu wchodzili również Stefan Hula oraz fizjoterapeutka Theresa Koren.

Na słowa zawodniczki zareagował Rodlauer oraz inni członkowie ówczesnego sztabu. W oświadczeniu przesłanym do portalu "Sport.pl" stanowczo zaprzeczyli oni oskarżeniom o mobbing. "Stanowczo zaprzeczamy oskarżeniom Nicole Konderli-Juroszek o mobbingu. (...) W żadnym momencie naszej pracy w Polsce nie wystąpiło systemowo wykluczenie, celowe dyskredytowanie czy niewłaściwe zachowanie w kierunku jakiejkolwiek zawodniczki w naszym zespole. Potwierdzamy, że podczas naszej współpracy pojawiały się różne perspektywy wobec struktury treningów, wewnętrznej koordynacji działań i oczekiwań wobec roli poszczególnych osób. W środowisku skupionym na pracy wysokiej klasy takie różnice się pojawiają. Naszym priorytetem zawsze jest pozostać przy jasnych strukturach i zapewnić równe traktowanie. Jednak indywidualnych nieporozumień nie wolno zrównywać z mobbingiem" - czytamy w komunikacie.

