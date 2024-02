Burza w Norwegii. Skoczek nie wytrzymał. "Dużo mnie to kosztuje"

Swego rodzaju przedstawicielem norweskich skoczków został Johann Andre Forfang, który potwierdził, że wystosowali oni list do norweskiej federacji, domagając się natychmiastowych zmian. "Potwierdzam, że po mistrzostwach świata w lotach wysłaliśmy list do komisji skoków. Nie chodzi o same wyniki. Chcemy po prostu pilnych zmian, by do wiosny skompletować nowy sztab trenerski kadry" - przyznał.