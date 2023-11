Burza w Norwegii, Granerud śmieje się z Polaków. Eksperci w wielkim szoku

Nie tylko polscy skoczkowie, także reprezentacja Norwegii zawodzi po inauguracji sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Niektórzy eksperci ze Skandynawii byli w ręcz w szoku patrząc na to, jak zaprezentowali się podopieczni Alexandra Stockla. Słynny szkoleniowiec po sobotnich zawodach wspomniał do Polakach, z których podśmiechiwał się nieco Halvor Egner Granerud. Obrońca Kryształowej Kuli nie miał jednak wielkich powodów do zadowolenia, podobnie jak jego koledzy.