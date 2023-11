Burza po występie Polaków. Kibice nie dowierzają, padają gorzkie słowa

Myślę, że to jeszcze za wcześnie, by bić już na alarm. Na pewno to było dla nas poważne ostrzeżenie. Musimy się teraz zastanowić, co powinniśmy zrobić lepiej. Aktywizacja naszych skoczków w porównaniu do innych była taka sama. Nasi zawodnicy powinni być bardziej agresywni w pozycji dojazdowej. Na końcu decydowały nogi. Z tego rozwija się energia i prędkość w locie. I tego brakowało

~ mówił Thomas Thurnbichler w rozmowie z Interią Sport.