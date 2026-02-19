Burza po tym, co stało się na powitaniu Tomasiaka w Polsce. Nagle weszli oni

Polscy skoczkowie zakończyli zmagania na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 i rozjechali się do domów. Na przywitanie z honorami w swoich rodzinnych miastach mogli liczyć medaliści: Kacper Tomasiak (srebro i brąz w zawodach indywidualnych i srebro za konkurs duetów) oraz Paweł Wąsek (srebro za konkurs duetów).

Drugi z zawodników, po przylocie do kraju, spotkał się z rodziną, sąsiadami oraz mieszkańcami Ustronia. Odśpiewano mu "Sto lat", złożono gratulacje. Skoczek był w centrum uwagi, a kilkoma ujęciami z wydarzenia podzielił się w sieci burmistrz Paweł Sztefek. "Tak właśnie przywitaliśmy Pawła Wąska w rodzinnym Ustroniu. Jesteśmy dumni i szczęśliwi! Cieszymy się, że możemy wspierać tak wybitnego sportowca" - napisał.

Pod pewnymi względami odmiennie wyglądało powitanie Kacpra Tomasiaka w Bystrej. Tam tłum pojawił się nie tylko pod sceną, ale i na niej, co - zdaniem części komentujących ten widok internautów - było zupełnie nie na miejscu. Pojawiają się nawet słowa o zepsutym święcie naszego multimedalisty olimpijskiego.

Sceny podczas uroczystości dla Tomasiaka w Polsce. "Popsuli powitanie"

Niedługo po przylocie do Polski Kacper Tomasiak gościł w bielskim ratuszu, gdzie spotkał się z przedstawicielami miejscowych władz samorządowych. Ci podarowali mu symboliczną nagrodę, która ma upamiętnić olimpijski sukces. Po kilku godzinach akcja przeniosła się do gminy Wilkowicie, a konkretnie do Bystrej. Tam zgromadził się tłum kibiców, który gorąco witał skoczka, gdy ten tylko wysiadł z samochodu.

Następnie sportowiec przeszedł na scenę, gdzie czekała na niego spora delegacja złożona z oficjeli i prezesa PZN Adama Małysza. Prowadzący przedstawił wszystkich obecnych, a potem odśpiewano "Mazurka Dąbrowskiego". Dalej były przemówienia tych, którzy identyfikują się z sukcesem 19-latka. Gorzko ten moment zrelacjonował w mediach społecznościowych Karol Pawłowicki z Polskiego Radia.

"Niesamowite. Tomasiak przyjeżdża. Na scenę wchodzi olimpijczyk i… wójt Gminy, przewodnicząca rady Gminy. Jest jakiś wiceminister i jakiś poseł. Oczywiście Małysz… nie mieszczą się na scenie. Kacper Tomasiak milczy. 'Miś' to mało" - czytamy w pierwszym wpisie, który doczekał się wielu aktualizacji.

"Skarbnik gminy też", "7 minut później. Wicemistrz olimpijski jeszcze nic nie powiedział. Wręczono mu tabliczkę i wspomniano zmarłego działacza. Trwają uściski" - opisywał reporter. W dalszych notatkach wspominał "jakąś panią", która "zdecydowała się nałożyć swój medalik na medal olimpijski" oraz chwilę, w której Tomasiak wreszcie przemówił do mikrofonu. "Podsumowując: medalik obcej pani zasłania olimpijski na scenie. Kacper Tomasiak zaproszony na torcika. Został poproszony o ustawianie się do fotek" - zakończył.

Trzy grosze dorzucił dziennikarz Eurosportu Krzysztof Srogosz. "Pięknie w Bystrej różnej maści 'włodarze' popsuli powitanie Kacpra Tomasiaka. Straszny festyn. W Ustroniu klasa przy okazji uroczystości z Pawłem Wąskiem - profeska" - zaopiniował.

Sam Tomasiak, w trakcie uroczystości, został poproszony przez prowadzącego o odpowiedzenie na kilka pytań. Jedno z nich dotyczyło tego, czy zawsze miał wiarę, że osiągnie sportowy sukces. "Wiarę na pewno tak. Jednak bez tego nigdzie by się nie zaszło, a od razu skazywałoby się na porażkę. Wierzyłem, że uda się ten sukces osiągnąć, ale nie spodziewałem się, że będzie tak szybki" - przekazał skoczek, co publiczność skwitowała brawami.

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport

Powitanie Kacpra Tomasiaka w Bystrej Tomasz Kubiak Agencja FORUM

Powitanie Kacpra Tomasiaka w Bystrej Rafal Klimkiewicz Newspix.pl

Kacper Tomasiak ze srebrnym medalem Iwańczuk East News

Kacper Tomasiak Matthias Schrader/Associated Press/East News East News