Burza po sukcesie Zniszczoła, w Niemczech aż zawrzało. Horngacher reaguje

Polscy fani skoków narciarskich mogli w niedzielę liczyć na sporą dawkę radości. W końcu mogli bowiem zobaczyć na podium jednego z naszych reprezentantów . Miejsce w czołowej trójce zdołał wywalczyć Aleksander Zniszczoł - jedyny z podopiecznych trenera Thomasa Thurnbichlera , który wywalczył awans do drugiej serii konkursu Pucharu Świata w Lahti - a lepsi od niego okazali się tylko Austriak Jan Hoerl oraz reprezentant Słowenii - Peter Prevc.

Po swoim fantastycznym występie Aleksander Zniszczoł nie krył wielkiego zadowolenia , ale przy tym wprost przyznał, że po prostu zasłużył na to, by w końcu stanąć na podium w konkursie Pucharu Świata.

Jestem bardzo szczęśliwy, bo te skoki dały mi dużo radości i jestem zadowolony, bo zasłużyłem na to podium. Bardzo cię cieszę. Rozmawialiśmy z Piotrkiem Żyłą, że tutaj bym chciał stanąć na podium. To dla nas zawsze było magiczne miejsce i takie jest dla mnie

Skoki narciarskie: PŚ w Lahti. Zniszczoł na podium, a Wellinger nie krył niezadowolenia

W dużo gorszym nastroju Lahti opuszczał trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - Andreas Wellinger. Niemiecki skoczek zakończył niedzielne zmagania na siódmej lokacie, tracąc 7.8 punktu do Aleksandra Zniszczoła. Po konkursie stwierdził jednak, że nie do końca zgadza się z odczytami wiatromierzy podczas jego skoku. Podczas gdy odjęto mu wiele punktów, sam miał wrażenie, że warunki nie tyle wcale mu nie pomagały, co bardzo utrudniały oddanie satysfakcjonującej próby.