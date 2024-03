Chciałem to "puścić", iść na całość. Wszystko poszło do przodu, zero odbicia. Zastanawiałem się, czy odciągnąć głowę, ale myślę sobie - lepiej nie, bo się zaraz rozbiję o bulę

Skoki narciarskie. Kamil Stoch wywołał poruszenie. Adam Małysz zabrał głos

Tej francy to nie cierpię. Cieszę się, że to mój ostatni skok... zjazd, tutaj - powiedział Kamil Stoch . I rozpętał burzę. Bo skoro z jego ust padło hasło "ostatni skok", pojawiły się domysły , czy w ten zawoalowany sposób nie zapowiedział on zakończenia końca kariery wraz z finiszem obecnego sezonu Pucharu Świata .

- Przede wszystkim ci starsi zawodnicy muszą dobrze odpocząć i się zresetować, po tym, co się wydarzyło w tym sezonie. Na pewno nie zaczną od razu, jak to bywało w poprzednich latach. Myślę też, że przygotowania, szczególnie tych starszych zawodników, muszą się zmienić. Rozmawialiśmy o tym z Thomasem wielokrotnie, on też miał rozmawiać z chłopakami i podczas Raw Air przedstawić pomysł, posłuchać, co oni myślą i w co wierzą, żeby mieć wspólny plan - wyjawił Adam Małysz.