Burza po słowach Aleksandra Zniszczoła, to się nagrało. Polak pod ostrzałem

Aleksander Zniszczoł zakończonego w niedzielę sezonu nie zaliczy do udanych. 31-latek, który jeszcze w poprzedniej kampanii dwukrotnie stawał na podium, tym razem ani razu nie uplasował się w czołowej trójce zawodów Pucharu Świata. Co więcej, zaledwie trzykrotnie sklasyfikowano go w TOP 10. Pod koniec kampanii potwierdził jednak, że stać go na dalekie skakanie. Szczególnie na obiektach mamucich.