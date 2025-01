Jury błyskawicznie zareagowało na próbę brązowego medalisty mistrzostw świata z Oberstdorfu i obniżyło belkę do 16. Ta decyzja była jeszcze zrozumiała, ale już to, co wydarzyło się pod koniec pierwszej serii - nie. Delegat techniczny Jelko Gros postanowił bowiem obniżyć belkę do 15. I z tak obniżonego rozbiegu skakali czterej ostatni zawodnicy. To niejako "zabiło" widowisko, ponieważ stało się jasne, że żaden z nich nie zbliży się do wyniku Laniska.

