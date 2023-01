Polak nie ma wątpliwości. Wyjaśnia, dlaczego Czech dał Kubackiemu zielone światło

"Wszystko zależało od Borka Sedlaka (asystent dyrektora zawodów - Sandra Pertile). Tylko od niego. Gdyby Borek za długo trzymał naszego skoczka, czy zdjął go z belki przy takich warunkach, nadających się do skakani, to wie pan, jak by mu się oberwało od innych ekip? Trzeba być w skórze tego, który wypuszcza skoczków. Korytarz wietrzny pozwalał na to, żeby wypuścić Stocha i Kubackiego, więc ich wypuścił, a to nie jego wina, że akurat dmuchało w plecy. Tak się stało" - przyznał Długopolski w rozmowie z Interia Sport.