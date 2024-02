Choć ostatnie zawody nie były dla Dawida Kubackiego zbyt udane (w sobotę w Oberstdorfie nie awansował do serii finałowej, a w niedzielę w ogóle nie przebrnął przez kwalifikacje), to sam skoczek raczej nie przypuszczał, że słabsza forma spowoduje chwilowe odsunięcie go od kadry. Tymczasem Thomas Thurnbichler poinformował , że "Mustaf" na konkurs do Lahti nie pojedzie. Ma zostać w Polsce i w spokoju trenować. Reklama

"Odnośnie do Dawida, podjęliśmy decyzję, że powróci do treningu - po raz ostatni. Powróci z pełną świeżością i pewnością siebie na cykl Raw Air. Postaramy się stworzyć dla niego jak najlepszy plan. Chciał dalej startować, jak przez cały sezon. W pełni rozumiem, że jest wielkim wojownikiem i zawsze chce rywalizować" - przekazał szkoleniowiec w wideo dla Polskiego Związku Narciarskiego.

Kubackiemu najwyraźniej trudno pogodzić się z takim obrotem spraw. Już w grudniu, w rozmowie z Eurosportem, wyjaśniał, że ani myśli rezygnować z konkursów Pucharu Świata. "Po to trenuję całe lato, aby teraz jeździć na zawody, a nie na zgrupowania i odpuszczać starty" - deklarował. Teraz został do tego niejako przymuszony, co sygnalizował niedawno w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Zostałem postawiony przed faktem dokonanym. Przedstawiłem swoje argumenty, ale one nic nie zmieniły, bo decyzja była podjęta wcześniej. Na pewno nie jestem zadowolony z tej decyzji, bo inaczej sobie to w głowie układałem. Od początku jestem zdania, że chcę startować, bo skoro trenowałem całe lato, to chcę z tego korzystać, startować i walczyć, bo może w końcu wszystko zaskoczy i będziemy mogli się cieszyć z jakiegoś fajnego wyniku ~ - tłumaczył.

Sytuację i stanowisko Kubackiego pod lupę bierze Marcin Kwiatkowski, psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, który współpracuje ze sportowcami w zakresie treningu mentalnego.

Reklama Dawid Kubacki o nietypowych prezentach od fanów. "Japonia ma swój styl". WIDEO / Materiał prasowy / materiały prasowe

Wypowiedzi Dawida Kubackiego pod lupą. "Stanął za grupą i trenerami"

Kwiatkowski, poproszony przez WP SportoweFakty, przeanalizował wypowiedzi Kubackiego i doszedł do podstawowego wniosku. "W tych wywiadach nie widać chęci rezygnacji. Niektóre czynniki są odbierane przez Dawida Kubackiego jako przeszkadzające. Natomiast podkreśla chęć znalezienia rozwiązań" - wyjaśnia.

Jego zdaniem publiczne wypowiedzi skoczka są mimo wszystko dość wyważone, a sam zawodnik jest bardzo świadomy całej sytuacji. "Warto wczytać się w to, co powiedział. Zna powody, dlaczego sezon był słabszy. Jeśli coś nie idzie, to najgorzej, gdy nie wiemy z jakiej przyczyny. Natomiast brązowy medalista olimpijski z 2018 oraz 2022 roku jasno zasygnalizował, że wie, co jest problemem, jednakże nie zamierza się z tym dzielić publicznie. Przyznał, że wszyscy pracują, aby było lepiej" - ocenia psycholog.

Równocześnie podkreśla, że - według niego - Kubacki "stanął za grupą i trenerami". Mimo ewidentnego niezadowolenia z decyzji Thurnbichlera nie chce eskalować sytuacji, a przynajmniej na pewno nie chce tego robić "na zewnątrz". "Silna grupa to taka, która jest hermetyczna w pozytywnym znaczeniu" - podsumowuje Kwiatkowski. Reklama

Tymczasem przed polskimi skoczkami rywalizacja w Lahti (1-3 marca). To właśnie konkursy w Finlandii opuści "Mustaf". Wróci najprawdopodobniej na zawody z cyklu Rawi Air. Te odbędą się w trzech lokalizacjach: w Oslo (9-10 marca), w Trondheim (12-13 marca) oraz w Vikersund (16-17 marca). Relacje tekstowe na żywo online w Interii Sport .

Dawid Kubacki / APA GEORG HOCHMUTH/RS / AFP

Dawid Kubacki / Lukasz Szelag / Reporter