Burza po konkursie skoków. Wściekli Niemcy grzmią. Mocny apel Thurnbichlera

Skoki narciarskie. Thomas Thurnbichler o zmienianiu belki podczas PŚ w Bad Mittendorf

" Najlepiej by było, gdyby wszyscy skakali z tej samej belki . Tego życzy sobie każdy trener. Ale teraz, gdy sprzęt ma tak olbrzymi wpływ na skok najlepsi skoczkowie, szczególnie na lotach, tak daleko odlatują reszcie stawki, że pierwsi skoczkowie w stawce nie mieliby żadnych szans na długie skoki. A to nie wyglądałoby dobrze w telewizji. I pewnie dlatego jury tak postępuje . Ale to tylko moja własna opinia" - dodał.