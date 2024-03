Nie rozmawiałem z nimi po skokach. Mogę powiedzieć, że gdy wszyscy wróciliśmy do hotelu, mieliśmy fajną kolację i tam chłopaki pogratulowali Olkowi, świętowali z nim i widać było, że podeszli do tego z odpowiednim szacunkiem. Pokazali mu, że na to zasłużył. To nic wielkiego, po prostu wrócili do hotelu. Byli bardzo źli na siebie po skokach, dlatego, że znów popełnili w nich ten sam błąd co poprzednio. To było dla nich frustrujące. (...) Reakcje na tę sprawę są o wiele poważniejsze niż sama jej istota. Podczas konkursu były zmienne warunki, spory wiatr i nawet nie wiadomo było, czy uda się je w pełni rozegrać. Mogło się wydawać, że zawody mogą zostać odwołane. Ich przeprowadzenie nie było łatwe, wszystko trwało długo i chłopaki po prostu pojechali do hotelu. Nie powiedzieli mi o tym, ale ciągle były w nich emocje i złość po zawodach, więc to nic niezwykłego. Podkreślę, że potem cieszyli się z Olkiem i naprawdę okazali mu szacunek

~ oznajmił.