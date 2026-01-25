Burza na MŚ. Polacy wyprzedzeni, a teraz to. Ostateczna decyzja: protest

Tegoroczne mistrzostwa świata w lotach zostaną na długo zapamiętane przez fanów skoków narciarskich. Ale nie przez ich poziom sportowy, a raczej marny długimi fragmentami poziom widowiska i chaos organizacyjny, którego zwieńczeniem było to, co stało się ze Słoweńcami w niedzielnym konkursie drużynowym.

Wszystko wydarzyło się w pierwszej serii zawodów, tuż po skoku Piotra Żyły, gdy na belce usiadł Norweg Marius Lindvik. Nagle pod jego stopami pojawiły się sunące w dół rozbiegu narty, które następnie opadły na zeskok.

Jak się potem okazało, należały one do lidera klasyfikacji generalnej i świeżo upieczonego mistrza świata Domena Prevca, który w wyniku tego incydentu nie oddał skoku w pierwszej serii, co skreślało szanse Słoweńców na walkę o medal. Ostatecznie na półmetku zajmowali oni ósme miejsce, tuż za Polakami, których później jednak wyprzedzili, choć do ich noty końcowej weszło siedem, nie osiem skoków. Zrównali się nawet ze Szwajcarami, kończąc wraz z nimi rywalizację na szóstej lokacie.

Złoto trafiło do Japończyków, srebro zgarnęli Austriacy, a na najniższym stopniu podium stanęli Norwegowie. Tymczasem w Słowenii wybuchła burza. A jej przebieg zrelacjonował tamtejszy portal Siol.net.

Skoki narciarskie. Słoweńcy zapowiadają protest po mistrzostwach świata

Jak się okazuje, Słoweńcy planują dalsze działania i zamierzają złożyć protest po tym, co wydarzyło się w Oberstdorfie.

Chaotyczne wydarzenia przed pierwszym lotem Domena Prevca w konkursie drużynowym wywołały gwałtowną reakcję obozu słoweńskiego. Po zawodach szef skoków narciarskich w Słoweńskim Związku Narciarskim Gorazd Pogorelcnik, podkreślił w telewizji, że Słowenia nie poprzestanie na pierwszym sprzeciwie – złoży poważny protest, ponieważ to, co się wydarzyło, jego zdaniem, „nie leży w interesie skoków narciarskich”

Wedle Gorazda Pogorelcnika istnieją dwie wersje tego, co wydarzyło się na szczycie skoczni. Pierwsza z nich mówi, że po tym, jak Domen Prevc oparł narty o budynek przy stanowisku kontroli, te samoczynnie stoczyły się w dół. Pojawiła się jednak także plotka, wedle której jeden z wolontariuszy niefortunnie zahaczył o nie parasolem podczas obrotu, doprowadzając do istnej sportowej katastrofy Słoweńców.

Jury miało w związku z tym poprosić o nagrania, które pokazałyby prawdę. Nie dostało ich jednak.

Jak donosi portal Siol.net, Gorazd Pogorelcnik ma świadomość, że żaden protest nie przywróci Słoweńcom medalu. Przyznaje jednak, że "trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy" i reagować.

Przedstawiciel słoweńskiej federacji przedstawił również kulisy zamieszania, do którego doszło przed drugą serią, gdy raz wydawało się, że Słoweńcy nie przystąpią do dalszej rywalizacji, by po chwili Timi Zajc ostatecznie usiadł na belce.

Pierwotnie rzeczywiście zapadła decyzja mówiąca o ostentacyjnej rezygnacji reprezentacji Słowenii w dalszej rywalizacji. Była ona jednak podjęta pod wpływem emocji, dlatego uległa zmianie po konsultacji ze sztabem szkoleniowym. Przez to Polacy zajęli ostatecznie ósmą lokatę. Co boli. I to bardzo.

