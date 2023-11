Bunt skoczków przeciwko Thurnbichlerowi? Adam Małysz odpowiada, bez złudzeń

Dawid nie podważał autorytetu trenera. Chodziło mu o to, że potrzebuje się skupić na kilku najważniejszych kwestiach, a nie na siedmiu czy ośmiu na raz. I wspólnie z trenerem doszli do porozumienia, że jeśli tych uwag jest mniej, to Dawid lepiej funkcjonuje. Kamil z kolei mówił, że siadając na belkę, nie był pewien tego, co ma zrobić i jak ma to zrobić. Na pewno byłbym ostrożny, jeśli chodzi o rzekomy bunt w kadrze

~ orzekł.