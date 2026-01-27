Bunt po tej decyzji ws. Żyły. Legenda ma dość, wymierza cios w Małysza i PZN

Decyzje w sprawie składu osobowego reprezentacji Polski na zimowe igrzyska olimpijskie zostały już podjęte. W kadrze znalazło się miejsce dla 60 sportowców. Najliczniejsza delegacja uformowała się wokół łyżwiarstwa szybkiego. Będzie to aż dziewięcioro reprezentantów, i to z realnymi medalowymi szansami. Spore nadzieje wiązane są ze startami zwłaszcza Damiana Żurka, Władimira Semirunnija, Marka Kani i Kai Ziomek-Nogal.

Wokół powołań i ruchów Polskiego Związku Narciarskiego nie brakuje jednak kontrowersji. Medialną burzę wywołało pominięcie Anieli Sawickiej i wybór Nikoli Komorowskiej. Ostatecznie federacja zarządzana przez Adama Małysza zmieniła uchwałę dotyczącą składu kadry w narciarstwie alpejskim na igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo i przeprosiła zawodniczki. Przyznano równocześnie, że wcześniejsza decyzja naruszała obowiązujące wytyczne.

Dyskusyjny zdaje się także temat selekcji w kadrze skoczków narciarskich. Wiadomo już, że do Włoch pojadą Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Wojciech Fortuna dzieli się przemyśleniami, mocno krytykując pominięcie zwłaszcza jednego zawodnika.

Żyła jednak w kadrze na zimowe igrzyska olimpijskie? Fortuna zabiera głos

W 1972 roku zdobywał złoto na dużej skoczni na igrzyskach olimpijskich w Sapporo, dziś historia sprzed lat znów staje mu przed oczami. Wojciech Fortuna nie może przejść obojętnie wobec braku powołania na ZIO dla Piotra Żyły.

"Sytuacja z Piotrkiem przypomina mi moją sytuację przed wylotem do Sapporo. Wówczas wygrałem kwalifikacje olimpijskie i nagle od ówczesnych działaczy dostałem wiadomość: na igrzyska i tak nie pojedziecie, bo jesteście za młodzi. Zrobiło się głośno o tej sprawie, dziennikarze pisali, mówili i ostatecznie pojechałem. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy" - opowiada dla WP SportowychFaktów, nawiązując do swojego wielkiego sukcesu.

Mówi, że "jest bardzo zaskoczony" tym, że "Wewiór" nie jedzie do Włoch. Przyznaje, że co prawda w pierwszej części sezonu "skakał w kratkę", ale teraz dostrzega u niego oznaki poprawy formy. Optymizmem napawać mogły zwłaszcza występy Piotra na mistrzostwach świata w lotach w Obertstdorfie. Jako jedyny z całej biało-czerwonej kadry notował próby powyżej 200 metrów.

Nie może być tak, że przy powołaniach na najważniejsze zawody sezonu został pominięty skoczek, który na mistrzostwach świata jako jedyny z Polaków był w stanie walczyć z najmocniejszymi rywalami. Osobiście, jako Wojciech Fortuna, nie zgadzam się po prostu z taką decyzją trenera i PZN

Dodaje, że po tym, co zobaczył w trakcie ostatnich MŚ "jest po ludzku zły i rozczarowany, że Piotra nie ma w składzie". Zwraca się z apelem do członków PZN. "Jeszcze nie jest za późno. Apeluję do trenerów, by raz jeszcze przeanalizowali swoją decyzję i dokładnie przeanalizowali, jak skakał Piotr na mistrzostwach w Niemczech" - podsumowuje.

