Już w środę czołowi skoczkowie świata przystąpią do kwalifikacji, poprzedzających zmagania w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni. W gronie faworytów do triumfu w imprezie próżno szukać reprezentantów Niemiec, którzy u progu sezonu spisywali się przeciętnie. Mimo to trener ich kadry, Stefan Horngacher jest dobrej myśli. Jak sam mówi, nigdy dotąd nie przystępował do imprezy mając do dyzpozycji tak dobrą drużynę.