Smutne słowa o polskich skokach. "To było błędem"

- Skoczkowie do drugiej połowy stycznia odbyli może dwa lub trzy trening na skocznie normalnej w Zakopanem, ponieważ nie było innych gotowych obiektów. To jest zdecydowanie za mało prób. Niestety, ale tak to wygląda. Nie pamiętam sezonu, żeby były aż takie braki w obiektach do trenowania - powiedział trener.