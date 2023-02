Thurnbichler nie zabrał szóstego Polaka na loty. Odważna decyzja z logicznym uzasadnieniem

- Z chęcią wziąłbym szóstego skoczka na konkurs lotów, ale nie widzę takiego, którego poziom by na to pozwalał. Kadrę ustalaliśmy na podstawie wspólnych treningów w Zakopanem, na których Kuba Wolny skakał o 20 m dalej niż Tomek Pilch. Skocznia Kulm jest bardzo wymagająca nawet dla takich mistrzów jak Kamil Stoch, więc trudno na nią posyłać młodszych zawodników, zwłaszcza jeśli nie są na to gotowi - te słowa Thurnbichlera brzmią logicznie i dają do myślenia.