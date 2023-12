Brutalna prawda o Polakach, mają poważny problem. Legenda odziera ze złudzeń

Polscy skoczkowie narciarscy przyjechali na zawody Pucharu Świata w Engelbergu po dwóch sesjach treningowych, jakie odbyli pod okiem trenera Thomasa Thurnbichlera na Średniej Krokwi w Zakopanem. Choć Austriacki szkoleniowiec czekał na to, aż będzie mógł potrenować w kraju ze swoimi podopiecznymi, niestety nie poprawiło to formy "Biało-Czerwonych".

Patrząc na próbę w pierwszej serii to brakuje dużo, po wynikach też to widać, ale bywają i lepsze skoki. Czasami zdarza się tak, że z dnia na dzień wszystko zaskakuje, skoki wchodzą na lepszy poziom. Nie mogą bazować na analogiach, muszę opierać się na tym, co wypracuję na skoczni. Myślenie życzeniowe, że kiedyś tak było, więc teraz też tak będzie, nie działa

Puchar Świata w skokach narciarskich w Engelbergu. Martin Schmitt ocenił formę podopiecznych Thomasa Thunrbichlera

- To trudne. Patrząc z boku mam poczucie, że być może Polacy nie są jeszcze na swoim najwyższym poziomie fizycznym, zwłaszcza Dawid Kubacki. Wiemy, że był chory pod koniec przygotowań do sezonu. Nie ma pełnej mocy przy wyjściu z progu, a to zawodnik bardzo zależny od swojej siły wybicia. Tak samo Piotr Żyła. Dyspozycja wszystkich zależy od ich formy fizycznej. Być może to jest część problemów - przyznał w rozmowie z Eurosportem słynny skoczek. A komentując kapitalną formę Niemców na starcie sezonu Pucharu Świata, dodał: