To jeden z większych problemów "Orłów" w ostatnich miesiącach - brak regularności. Żyła na Muehlenkopfschanze skakał fatalnie. Do sobotniego konkursu w ogóle nie awansował (53. lokata w kwalifikacjach), a w niedzielny zakończył dopiero na 48. pozycji. Czynnikiem w jakimś stopniu tłumaczącym 37-latka urodzonego w Cieszynie może być zły stan torów najazdowych. Ulewny deszcz sprawił, że zamokły one wodą. Organizatorzy robili specjalne nacięcia, ale pomagały one tylko krótkofalowo. Wyniki sobotnich zawodów kobiet zostały wypaczone, a w rywalizacji panów nie było wcale wiele lepiej.